Ministro de Salud aclara que cifras del Sinadef no son falsas y que lo dicho por Arriola se ha "descontextualizado"

Luis Quiroz, ministro de Salud, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a lo declarado por el general PNP Óscar Arriola, comandante general de la Policía, quien aseguró que la información contenida en la plataforma del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), adscrita al Minsa, "es absolutamente falsa e irreal".

Arriola Delgado afirmó ayer, domingo, que, "en el rubro de homicidios", la cifra del Sinadef "es mucho menor que lo que indica la Policía, que es la que levanta [la información]", por lo que dicha plataforma "nunca va a poder tener en homicidios un número mayor al que tiene registrado la Policía, porque falta completar con alguna información que le proporcionan posteriormente los protocolos de necropsia en la morgue".

"La Policía cuenta los muertos por homicidio que hay. Son más, con toda seguridad. [La cifra] es mayor", destacó.

"No es que las cifras del SINADEF sean falsas"

Al respecto, Quiroz Avilés consideró que Óscar Arriola "ha dicho una verdad", ya que la cifra de homicidios que maneja la Policía "son y serán siempre mayores" a lo que aparece en la referida plataforma. Según dijo, eso se explica porque los datos son registrados en momentos diferentes.

"Creo que ha habido un poco de descontextualización en la información. Manifestar que el general Arriola ha dicho una verdad, y la verdad es que las cifras de homicidios que la Policía Nacional maneja son y serán siempre mayores a las que manejamos nosotros como Sinadef. La respuesta es bien sencilla. Ellos tienen la información directa en el mismo momento que se producen los homicidios. Nosotros, como Sinadef, es una plataforma en la cual registramos los certificados de necropsia que cada médico forense ingresa", indicó.

"En realidad, las cifras que nosotros, como Sinadef, tenemos son menores por el retraso del ingreso de la información a la plataforma. Ellos siempre, la Policía Nacional, que tiene la información del día, va a tener cifras mayores, y eso es lo que ha dicho el general", destacó.

Aunque el ministro de Salud recalcó que Arriola Delgado "no ha dicho que las cifras del Sinadef son falsas", sí aclaró que estas no lo son.

"Yo lo que le quiero aclarar aquí, en realidad, en esta descontextualización del mensaje vertido, que no es que las cifras del Sinadef sean falsas, son dos momentos diferentes. El momento en que presenta la Policía Nacional es en el momento que se produce el deceso por homicidio. Las cifras del Sinadef que están claramente definidas que son por homicidio, son en base a los certificados de necropsia que se llenan después", enfatizó.

"Por lo tanto, como comprenderá, es bastante claro que las cifras del Sinadef siempre van a ser menores que las de la Policía Nacional. En algún momento, cuando hagamos cortes, van a ser exactamente igual porque, obviamente, los certificados de necropsia están con nombre y apellido", añadió.

Finalmente, el titular del Minsa señaló que, aunque en el Sinadef la cifra de homicidios está contenida en el rubro "muerte violenta", el número aparece diferenciado de otras causas como accidentes de tránsito o suicidios.

"Si ustedes ingresan a la plataforma del Sinadef, está diferenciada la cifra de homicidios por diferentes causas, que puede ser arma blanca, puede ser proyectil de arma de fuego, está diferenciada de muerte por accidente de tránsito. Lo que pasa es que todo eso forma parte de un grupo que se llama muertes violentas, pero sí está diferenciado", puntualizó.