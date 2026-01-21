¿Qué es la alienación parental y cómo afecta a los hijos?

Milagros García, abogada de familia, explicó que la alienación parental es el acto mediante el cual uno de los padres, que normalmente vive con el hijo menor, es el que le introduce ideas en contra del otro progenitor para generar temor, odio o miedo, lo cual ocasiona un daño ya que constituye un tipo de violencia.



Manifestó que lamentablemente la alienación parental no está legislada en el Perú, pero ya hay casos en que la Corte Suprema la considera una causal para que se varíe por ejemplo la tenencia del padre que causa la alienación parental, a favor del otro padre que la sufre. “Este hecho es un caso de violencia psicológica, porque daña al menor, porque desfigura la imagen del niño que tiene sobre su madre o padre”, expresó la profesional.



Reiteró que la alienación parental genera violencia psicológica y el hecho de que no esté legislada en el Perú no quiere decir que no sea palpable, que no sea tangible.



La abogada Milagros García anotó que no es posible de acuerdo a nuestra legislación que el padre que genera la alienación parental sea sancionado, pero se puede hacer una denuncia de violencia para poder evaluar a la víctima.



Precisó que de acuerdo a la evaluación psicológica del niño o adolescente el juez plasmará un informe y si éste establece que hay un nivel de afectación psicológica por el accionar del padre o de la madre que aliena adoptará las medidas de protección para salvaguardar su integridad física y psicológica.



