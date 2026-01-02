Motociclista fue detenido en San Isidro tras persecución policial: se dio a la fuga luego de estar implicado en robo

El sujeto se dio a la fuga desde la urbanización Balconcillo (La Victoria) y recorrió varias calles del distrito. | Fuente: Municipalidad de San Isidro

La tarde este 1 de enero se registró una persecución policial en Lima, luego de que un motociclista huyera a bordo de su motocicleta desde La Victoria hasta San Isidro, tras estar implicado en un caso de hurto.

El sujeto se dio a la fuga desde la urbanización Balconcillo (La Victoria) y recorrió varias calles del distrito, hasta llegar a la avenida Paseo de la República. Posteriormente, la persecución continuó por distintos puntos de Lima hasta llegar a la avenida Javier Prado, en San Isidro.

Finalmente, el hombre fue detenido en la intersección de la avenida Javier Prado con la calle Los Castaños por efectivos de la Policía Nacional, quienes venían persiguiéndolo, con el apoyo del personal de Serenazgo del distrito.

Efectivo PNP herido

Durante la intervención, un agente motorizado del escuadrón Los Halcones de la Policía Nacional resultó herido, tras despistarse en el cruce de las avenidas Javier Prado y Paseo Parodi.

Según fuentes policiales, el efectivo fue atendido por personal del Cuerpo General de Bomberos y no presentaba lesiones de gravedad.

Por otro lado, el detenido fue trasladado a la Comisaría PNP Orrantia del Mar.