Tumbes: ataque armado durante reunión de Año Nuevo deja un muerto y dos heridos

La víctima falleció tras recibir impactos de bala en la cabeza y la pierna, según informaron sus familiares. | Fuente: Cortesía

Un muerto y dos heridos es el saldo del primer ataque registrado en el año por delincuentes en la ciudad de Tumbes. El atentado fue captado por las cámaras de seguridad de la vivienda de la víctima, a las que tuvo acceso RPP.

El ataque se produjo en el asentamiento humano 1 de febrero del centro poblado Andrés Araujo Morán (Tumbes), donde cuatro ciudadanos se encontraban en aparente estado de ebriedad, celebrando la llegada del 2026.

En medio de las celebraciones, los residentes fueron sorprendidos por dos delincuentes, que llegaron hasta el centro poblado a bordo de una motocicleta. Los sujetos abrieron fuego en su contra, sorprendiéndolos.

La víctima mortal fue identificada como Pedro Francisco Salvador Julcahuanca, un pescador artesanal. El hombre falleció tras recibir impactos de bala en la cabeza y la pierna, según informaron sus familiares.

Heridos fueron trasladados a centro de salud

Asimismo, dos personas resultaron con heridas de bala, entre ellas la propietaria de la casa. Estas fueron evacuadas de emergencia al Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría, donde permanecen internadas y bajo estricta vigilancia médica.

Los familiares de la víctima exigen justicia. Según señalan, el ataque no sería para él, pues no habría recibido previamente ninguna amenaza.