Dejan granada en bus de la empresa Translicsa en San Martín de Porres y trabajadores suspenden actividades

La empresa de transportes Translica es nuevamente víctima de la extorsión. Esta vez, desconocidos dejaron una granada en una de sus unidades en San Martín de Porres, en el norte de la capital.

Según información policial, el hecho se produjo la noche del último lunes, cuando el bus retornaba a su base en la zona de Chuquitanta, conocida también como Pan de Azúcar.

Un sujeto que se trasladaba en motocicleta, aprovechando que la puerta delantera de la unidad se encontraba abierta, arrojó el explosivo, alertando al chofer.

Tras reportar el hecho a las autoridades, personal de la Unidad de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional llegó hasta el lugar para desactivar el explosivo.

En diálogo con RPP, los conductores de los buses y otros trabajadores de la empresa mostraron su preocupación ante este nuevo ataque, ya que es la tercera vez en la que un vehículo de Translicsa sufre un atentado.

Otros atentados contra Translicsa

En abril de este año, uno de sus choferes resultó herido en la pierna tras un ataque a balazos a su unidad en el cruce de las avenidas El Sol de Naranjal y Los Eucaliptos. Aquella vez, los delincuentes dejaron una nota amenazante con un número de celular.

En octubre, nuevamente un bus de la compañía fue baleado por sujetos armados cuando se encontraba estacionada en la Av. Los Eucaliptos. Afortunadamente, en esta ocasión, el chofer salió ileso.

Ahora, ante este nuevo ataque, los trabajadores de Translicsa solicitaron garantías para su vida, tanto para los conductores, como para el personal operativo. De igual manera, cerca de 70 empleados han paralizado sus actividades y este martes, solo 40 unidades salieron a cumplir con su recorrido.