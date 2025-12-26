Senamhi: contaminantes del incendio en el Rímac se desplazan hacia el noreste de Lima

El organismo público precisó que, según el pronóstico meteorológico, los contaminantes se dirigen principalmente hacia los distritos del Rímac, San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos y Comas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) monitoreó la calidad del aire en la zona donde se produjo un incendio en un edificio de cinco pisos, ubicado en el distrito limeño del Rímac.

“Los contaminantes generados tras el incendio en el Rímac se desplazan hacia el noreste de la capital a una velocidad de 5.5 km/h”, informó la entidad a través de su cuenta en la red social X.

En ese contexto, exhortó a la población de Lima norte a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.

Desde alrededor de las 3:16 p. m. del jueves, un incendio de código 4 afectó varios pisos de un edificio ubicado en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro. Para evitar que el fuego se expandiera a viviendas aledañas, fue necesaria la intervención de más de 30 unidades del Cuerpo General de Bomberos.

Según la Municipalidad de Lima, el inmueble afectado funcionaba como un almacén de cuero, madera y otros productos inflamables.

El incendio dejó dos personas heridas. En declaraciones a RPP, Fanny Ortiz, representante de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), informó que especialistas del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) atendieron a Feliz Cueto Orejón, de 55 años, quien presentaba una herida cortante en la cabeza e inhalación de humo, así como a Amelia Vásquez de Tamay, de 58 años, diagnosticada con hipertensión arterial.