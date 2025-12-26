El frío no se va: Senamhi proyecta que temperatura descienda hasta los 13°C en Lima entre el 26 y 30 de diciembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, informó este jueves que las temperaturas nocturnas en la costa peruana, desde Tumbes hasta Lima, experimentarán un descenso notable entre el viernes 26 y el martes 30 de diciembre.

En Lima, se prevé que las mínimas alcancen los 13°C, generando una sensación de frío durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana.

Este pronóstico afecta principalmente a la costa norte con mayor intensidad, aunque se extenderá hacia el centro.

Causas del descenso térmico

Especialistas del Senamhi señalaron que este descenso de las temperaturas está asociado a las condiciones frías del mar frente a nuestras costas, persistencia de vientos del sur e ingreso de aire seco del oeste.

"Se percibirá sensación de frío durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, con mayor intensidad en la costa norte. Posteriormente, hacia horas del mediodía y la tarde predominará el brillo solar”, reportó el organismo especializado.

Pronóstico por regiones

El Senamhi detalló las temperaturas nocturnas esperadas en diversas regiones costeras. “Se prevén temperaturas nocturnas entre 20 °C y 19 °C en Tumbes; entre 17 °C y 15 °C en Piura; entre 17 °C y 14 °C en Lambayeque; entre 16 °C y 13°C en La Libertad; entre 17 °C y 14 °C para Áncash; y entre 13 °C y 16 °C en Lima”, refirió la institución.

Condiciones específicas en Lima Metropolitana

En Lima Metropolitana, las temperaturas nocturnas oscilarán entre los 18 °C y 13 °C, con una moderada probabilidad de lloviznas hacia el 29 y 30 de diciembre.

“Incluso, debido a la condición fría del mar y la circulación de vientos que genera la estabilidad atmosférica, los contaminantes permanecerían mayor tiempo en la atmósfera”, añadió el Senamhi.