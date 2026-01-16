Últimas Noticias
¡Más de 30 grados! Lima registró el día más caluroso del verano 2026

Los limeños están soportando los estragos del verano.
Los limeños están soportando los estragos del verano. | Fuente: Andina
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi detalló que la temperatura más alta de la estación fue registrada en su estación de La Molina, al este de la capital.

Con un registro superior a los 30 grados centígrados, la ciudad de Lima ha soportado esta semana el día más caluroso del verano, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo detalló que el miércoles, 14 de enero, su estación Von Humboldt (La Molina) registró 31.8 °C, “la temperatura diurna más alta en lo que va del verano 2026”.

El Senamhi advirtió que un registro como este es considerado un “día extremadamente cálido”.

“Estos valores, así como la sensación de bochorno, estuvieron asociados a las condiciones propias del verano y al ingreso de humedad proveniente de la sierra”, refirió el ente estatal.

¿Cuándo se registrarán los picos más altos de radiación UV a nivel nacional?

Orlando Cora, especialista de radiación ultravioleta del Senamhi, estimó que los picos de radiación ultravioleta en Lima Metropolitana se registrarán recién el mes de febrero.

“Hay que entender que nos encontramos en la estación de verano y, en ese sentido, los valores de la radiación ultravioleta, así como las temperaturas, se incrementan ostensiblemente”, refirió el experto a RPP.

“Entonces, esto (los altos niveles de radiación UV) lo vamos a tener todavía hasta el mes de marzo; pero los mayores picos, tanto de temperaturas o de radiación ultravioletase van a dar en el mes de febrero”, añadió.

Al respecto, el experto brindó algunas recomendaciones a la población, a fin de evitar enfermedades cutáneas, debido a la prolongada exposición a la radiación ultravioleta.

“Las recomendaciones que brinda Senamhi a nuestra población es de que utilicen los gorros de ala ancha, que nos protegen el rostro, las orejas y el cuello. Así también el uso de ropa de manga larga, que nos permite proteger los brazos. El uso también de protectores solares, de sombrillas, y también los lentes con filtros UV”, refirió.

