Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Senamhi reporta aumento del caudal del río Rimac debido a condiciones climáticas en la sierra norte del país

Crecimiento del caudal del río Rimac debido a las fuertes lluvias
Crecimiento del caudal del río Rimac debido a las fuertes lluvias | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El caudal del ‘Hablador’ se incrementó en las últimas horas y alcanzó aproximadamente los 40 metros cúbicos por segundo, a la altura del puente Trujillo, que conecta el Cercado de Lima con el distrito del Rímac.

Lima
00:00 · 02:42

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el caudal del río Rímac alcanzó aproximadamente los 40 metros cúbicos por segundo. La entidad detalló que el incremento responde a una alerta naranja vigente por lluvias intensas en la sierra central del país, fenómeno que podría alimentar aún más el flujo de agua durante los próximos días.

Desde el puente Trujillo, entre el Cercado de Lima y el Rímac; RPP pudo constatar las marcas de las paredes del río que dejó el nivel alcanzado la noche del jueves a la mañana de este viernes, el cual descendió ligeramente al amanecer, aunque persiste un incremento notorio en comparación con días anteriores.

La Municipalidad de Lima y otras entidades han señalado que, pese a la crecida, el nivel actual no representa un riesgo por el momento. 

No obstante, se ha solicitado a la ciudadanía mantener la prudencia y evitar acercarse a las barandas del puente, especialmente las familias que transitan con niños, para prevenir accidentes ante la posibilidad de que el caudal aumente en las próximas horas.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Fuertes lluvias en Arequipa y Áncash

En Arequipa, las fuertes precipitaciones registradas en la provincia de Caravelí causaron un huaico que afectó la vía entre los distritos de Atico y Chala, una ruta clave hacia la Panamericana Sur

En otros puntos de la región, el jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Antonio la Madrid, informó que se ha logrado restablecer el paso en el kilómetro 636 de la Panamericana Sur, sector que días atrás sufrió un impacto de 500 metros de longitud por otro deslizamiento. 

Sin embargo, las autoridades hicieron un llamado a los conductores para manejar con extrema prudencia, ya que la presencia de tierra y piedras en la calzada aún representa un riesgo de accidentes.

Por otro lado, en Áncash las intensas lluvias dejaron 21 casas afectadas y cinco inhabitables en la provincia de Carhuaz, así como la interrupción de una vía nacional en la provincia de Corongo, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de la región.

Según el reporte oficial, las precipitaciones dejaron tres viviendas inhabitables en el centro poblado de Huanchín y otras dos en Anta.

Te recomendamos
Informes RPP

Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Río Rímac Rímac rio rimac Senamhi Lima

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA