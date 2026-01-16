Senamhi reporta aumento del caudal del río Rimac debido a condiciones climáticas en la sierra norte del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el caudal del río Rímac alcanzó aproximadamente los 40 metros cúbicos por segundo. La entidad detalló que el incremento responde a una alerta naranja vigente por lluvias intensas en la sierra central del país, fenómeno que podría alimentar aún más el flujo de agua durante los próximos días.

Desde el puente Trujillo, entre el Cercado de Lima y el Rímac; RPP pudo constatar las marcas de las paredes del río que dejó el nivel alcanzado la noche del jueves a la mañana de este viernes, el cual descendió ligeramente al amanecer, aunque persiste un incremento notorio en comparación con días anteriores.

La Municipalidad de Lima y otras entidades han señalado que, pese a la crecida, el nivel actual no representa un riesgo por el momento.

No obstante, se ha solicitado a la ciudadanía mantener la prudencia y evitar acercarse a las barandas del puente, especialmente las familias que transitan con niños, para prevenir accidentes ante la posibilidad de que el caudal aumente en las próximas horas.

Fuertes lluvias en Arequipa y Áncash

En Arequipa, las fuertes precipitaciones registradas en la provincia de Caravelí causaron un huaico que afectó la vía entre los distritos de Atico y Chala, una ruta clave hacia la Panamericana Sur.

En otros puntos de la región, el jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Antonio la Madrid, informó que se ha logrado restablecer el paso en el kilómetro 636 de la Panamericana Sur, sector que días atrás sufrió un impacto de 500 metros de longitud por otro deslizamiento.

Sin embargo, las autoridades hicieron un llamado a los conductores para manejar con extrema prudencia, ya que la presencia de tierra y piedras en la calzada aún representa un riesgo de accidentes.

Por otro lado, en Áncash las intensas lluvias dejaron 21 casas afectadas y cinco inhabitables en la provincia de Carhuaz, así como la interrupción de una vía nacional en la provincia de Corongo, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de la región.

Según el reporte oficial, las precipitaciones dejaron tres viviendas inhabitables en el centro poblado de Huanchín y otras dos en Anta.