Un sismo de magnitud 3.5 remeció Lima y Callao esta tarde

El sismo fue sentido a las 4:40 p.m. de este sábado.
El sismo fue sentido a las 4:40 p.m. de este sábado. | Fuente: IGP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

El epicentro del sismo se ubicó a 15 kilómetros al oeste del Callao, reportó el Instituto Geofísico del Perú.

Un sismo de magnitud 3.5 remeció Lima y Callao esta tarde, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 4:40 p.m.- se ubicó a 15 kilómetros al oeste del Callao, a una profundidad a 71 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en la provincia constitucional del Callao.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.

Este es el segundo sismo sentido en el país luego del temblor de magnitud 3.5 registrado esta mañana en la región La Libertad.

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.

