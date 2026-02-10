Un hombre fue asesinado dentro de local de comida rápida en San Martín de Porres

El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Santa Fe y Los Olivos. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Pese al estado de emergencia, siguen los crímenes en Lima. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos dentro de un local de comida rápida, ubicada en el cruce de las avenidas Santa Fe y Los Olivos, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

Según testigos consultados por RPP, la víctima estaba cenando dentro del restaurante, cuando de pronto apareció un sujeto desconocido a bordo de una motocicleta. El hombre descendió del vehículo, ingresó al local y, sin mediar palabra, disparó directamente contra su objetivo.

El hombre murió en el acto, mientras que el pistolero huyó raudamente en su vehículo, con rumbo desconocido.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para facilitar el trabajo de los peritos.

Al cierre de este informe, se desconoce la identidad de la víctima ni su nacionalidad.

Las investigaciones apuntan a un asesinato por encargo, pero esto deberá ser dilucidado durante el proceso. Se espera que las cámaras de seguridad de la zona hayan captado al homicida, a fin de que pueda ser identificado y capturado.

