Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Un hombre fue asesinado dentro de local de comida rápida en San Martín de Porres

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La víctima estaba cenando, cuando de pronto apareció un sicario, que le disparó múltiples veces, señalaron testigos a RPP.

Lima
00:00 · 01:04
El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Santa Fe y Los Olivos.
El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Santa Fe y Los Olivos. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Pese al estado de emergencia, siguen los crímenes en Lima. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos dentro de un local de comida rápida, ubicada en el cruce de las avenidas Santa Fe y Los Olivos, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

Según testigos consultados por RPP, la víctima estaba cenando dentro del restaurante, cuando de pronto apareció un sujeto desconocido a bordo de una motocicleta. El hombre descendió del vehículo, ingresó al local y, sin mediar palabra, disparó directamente contra su objetivo.

El hombre murió en el acto, mientras que el pistolero huyó raudamente en su vehículo, con rumbo desconocido.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para facilitar el trabajo de los peritos.

Al cierre de este informe, se desconoce la identidad de la víctima ni su nacionalidad.

Las investigaciones apuntan a un asesinato por encargo, pero esto deberá ser dilucidado durante el proceso. Se espera que las cámaras de seguridad de la zona hayan captado al homicida, a fin de que pueda ser identificado y capturado.

Te recomendamos
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
San Martín de Porres SMP Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA