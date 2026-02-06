Transportistas en la mira: delincuentes balearon bus de la empresa Huáscar en el límite de SMP y Los Olivos

Todo apunta a un crimen relacionado con extorsiones contra la empresa de transportes. |
Fuente: RPP / Alex Juárez
No cesan los ataques contra transportistas. Esta vez, delincuentes armados balearon un bus de la empresa Huáscar en el cruce de las calles Santa Teresita y Santa Ángela, en la urbanización San Diego, en el límite de los distritos de San Martín de Porres (SMP) y Los Olivos, al norte de la capital.
Según testigos consultados por RPP, dos sicarios -a bordo de una motocicleta- interceptaron la unidad y realizaron varios disparos contra la cabina del conductor.
El chofer logró esquivar los balazos y resultó ileso. Afortunadamente, los proyectiles no impactaron a ningún pasajero, que se pusieron a buen recaudo cuando comenzó el ataque armado.
Crimen en investigación
Agentes de la Comisaría PNP Pro acudieron al lugar del ataque y comenzaron con las diligencias de ley. El chofer y la unidad atacada fueron trasladados a la dependencia policial, para continuar con las investigaciones.
La principal hipótesis que manejan las autoridades es que se trata de un atentado vinculado a extorsiones contra la empresa de transportes Huáscar, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-San Martín de Porres.
Lamentablemente, los ataques armados contra los transportistas de Lima y Callao son constantes. Solo esta semana, una combi de la empresa ‘El Mandarino’ fue baleada por sicarios en Comas. En este caso, tanto el conductor como los pasajeros resultaron ilesos.