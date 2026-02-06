Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Transportistas en la mira: delincuentes balearon bus de la empresa Huáscar en el límite de SMP y Los Olivos

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El atentado estaba dirigido contra el conductor de la unidad, que logró esquivar los disparos y salir ileso. A los sicarios no les importó que el bus estaba con pasajeros a bordo.

Policiales
00:00 · 01:15
Todo apunta a un crimen relacionado con extorsiones contra la empresa de transportes.
Todo apunta a un crimen relacionado con extorsiones contra la empresa de transportes. | Fuente: RPP / Alex Juárez

No cesan los ataques contra transportistas. Esta vez, delincuentes armados balearon un bus de la empresa Huáscar en el cruce de las calles Santa Teresita y Santa Ángela, en la urbanización San Diego, en el límite de los distritos de San Martín de Porres (SMP) y Los Olivos, al norte de la capital.

Según testigos consultados por RPP, dos sicarios -a bordo de una motocicleta- interceptaron la unidad y realizaron varios disparos contra la cabina del conductor.

El chofer logró esquivar los balazos y resultó ileso. Afortunadamente, los proyectiles no impactaron a ningún pasajero, que se pusieron a buen recaudo cuando comenzó el ataque armado.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Comisaría PNP Pro acudieron al lugar del ataque y comenzaron con las diligencias de ley. El chofer y la unidad atacada fueron trasladados a la dependencia policial, para continuar con las investigaciones.

La principal hipótesis que manejan las autoridades es que se trata de un atentado vinculado a extorsiones contra la empresa de transportes Huáscar, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-San Martín de Porres.

Lamentablemente, los ataques armados contra los transportistas de Lima y Callao son constantes. Solo esta semana, una combi de la empresa ‘El Mandarino’ fue baleada por sicarios en Comas. En este caso, tanto el conductor como los pasajeros resultaron ilesos.

Te recomendamos
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Inseguridad ciudadana Policía Nacional Los Olivos SMP San Martín de Porres

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA