Balacera dejó a dos personas heridas en SMP: víctima habría recibido llamada previo al ataque

Uno de los heridos fue trasladado al centro de salud en la tolva de una camioneta de Serenazgo.

Dos personas resultaron heridas a causa de una balacera registrada en la avenida Canta Callao, a la altura del parque Las Begonias, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

Una de las víctimas fue identificada como Fabián Augusto Llovera Galarza, quien -minutos antes del ataque- habría recibido una llamada telefónica que lo hizo salir de su vivienda. Cuando ya se encontraba en los exteriores del inmueble, fue interceptado y atacado a balazos por un sujeto desconocido, según las primeras diligencias policiales.

Asimismo, vecinos de la zona señalaron que el atacante llegó al lugar a bordo de una motocicleta y, tras realizar varios disparos, se dio a la fuga sin rumbo conocido, generando temor entre los residentes de la zona.

El segundo herido responde al nombre de Raúl Moisés Ramos (45) y sería el dueño de un hotel ubicado en la urbanización Las Begonias. Según la Policía Nacional, el hombre se encontraba saliendo de su vivienda cuando se produjo el atentado y fue alcanzado por una de las balas.

Tras el ataque, ambos heridos fueron auxiliados por los residentes de la urbanización y personal del Serenazgo del distrito. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Luis Negreiros en el Callao para recibir atención médica.

RPP tuvo acceso a imágenes captadas por los testigos. En uno de los videos se observa a una de las víctimas con una herida en el brazo, mientras el otro es trasladado en la tolva de una camioneta de Serenazgo.

PNP investiga el ataque

Efectivos de la Comisaría PNP Sol de Oro han informado que han desplegado equipos y agentes hasta el lugar, para iniciar las investigaciones y determinar el móvil detrás del ataque.