Gobierno pasó al retiro a cuatro tenientes generales y 21 generales de la Policía Nacional del Perú

Entre los oficiales generales pasados al retiro están los jefes de la Región Policial Lima y de la Dirección de Investigación contra la Corrupción.

El Gobierno de José Jerí oficializó el pase al retiro de cuatro tenientes generales y 21 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre ellos el jefe de la Región Policial Lima, Enrique Felipe Monroy.

Mediante diversas resoluciones supremas publicadas en la plataforma web del Estado, el Ejecutivo dispuso también el retiro de los tenientes generales, Carlos Alejandro Céspedes Muñoz, Luis Miguel Gamarra Chávarry, Zenon Santos Loayza Diaz y Jhonny Armando Veliz Noriega.

A ellos se suman 21 generales de la Policía Nacional, entre los cuales, además de Felipe Monroy, está Luis Lira Limo, quien se desempeñó como jefe de la Dirección de Investigación contra la Corrupción.

De acuerdo con los documentos que llevan las firmas del presidente José Jerí y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, estos pases al retiro se dan por la causal de renovación de cuadros tras propuesta del Consejo de Calificación y no tienen carácter ni efectos sancionadores.

Pronunciamiento de la Policía Nacional del Perú

Al respecto, la Policía Nacional del Perú emitió un comunicado en el que dio cuenta que el proceso de pase al retiro por renovación de cuadros está contemplado por ley y se realiza una vez al año.

“Se realiza una vez al año, teniendo en cuenta el número de policías que se requieren para el año siguiente (2026), los ascendidos para el 2026, el cuadro de asignación de puestos, la evaluación de la carrera, la proyección del oficial de la carrera de manera integral y no constituye bajo ningún punto de vista, una sanción administrativa, por el contrario, se considera la misión cumplida y en nombre de la Nación se agradecen los servicios prestados a la patria”, indicó.

Asimismo, precisó que para 2025 el total de oficiales generales y oficiales superiores que serán pasados al retiro es de 106, mientras que el total para 2024 fue de 318.

Añadió que el próximo 29 de diciembre se realizará una ceremonia institucional pública de despedida en la que se hará un reconocimiento de la trayectoria de estos oficiales por su contribución al orden y seguridad interna, además de los agradecimientos por sus servicios a la nación.