Paraguay entregó a Interpol a Erick Moreno, alias 'El Monstruo', para su extradición a Perú

El Ministerio de Justicia de Paraguay entregó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', en el marco del proceso de extradición para que pueda ser juzgado por la justicia peruana.

La entrega se produjo a las 6.00 a. m. (hora paraguaya) en cumplimiento de la a orden judicial de extradición de Erick Moreno, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza.

"La extradición fue ejecutada mediante una coordinación interinstitucional que involucró a Interpol, autoridades judiciales, representantes del Ministerio Público y autoridades diplomáticas, garantizando el cumplimiento de la disposición judicial vigente", informó la justicia paraguaya.

'El Monstruo' es el cabecilla de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte' | Fuente: RPP

"Hay un consenso de que vaya a Challapalca"

Julio Corcuera, abogado y exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, señaló que el penal de máxima seguridad de Challapalca, en Tacna, sería la opción más adecuada, debido a la peligrosidad de 'El Monstruo'.

"Más o menos, hay un consenso de que vaya a Challapalca. Ese es el comentario que se hace. En el Perú somos bastante blandos con los actores criminales", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

El experto criticó la permisividad en algunos penales, donde se encuentran reclusos "con un plasma, con un televisor enorme, con celulares, con radios".

Además, Corcuera fue enfático al señalar que aplicar regímenes severos no vulnera los derechos fundamentales.

"Nadie tiene dudas de que el sistema de Naciones Unidas (...) plantea el respeto de los derechos de todas las personas. Y precisamente dentro de ese sistema se encuentran esas medidas excepcionales para presos que tienen circunstancias características y una peligrosidad excepcional", mencionó.

Finalmente, el exviceministro subrayó que el objetivo principal de su internamiento debe ser el aislamiento total para evitar que siga operando desde prisión.

"Aquí tan importante como a qué penal va es, y eso quiero enfatizar, concentrarnos en cortar el vínculo entre este actor criminal y su organización externa", culminó.