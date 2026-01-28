Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Paraguay entregó a Interpol a Erick Moreno, alias 'El Monstruo', para su extradición a Perú

'El Monstruo' es el cabecilla de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte'
'El Monstruo' es el cabecilla de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte' | Fuente: Ministerio de Justicia de Paraguay / Difusión
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El Ministerio de Justicia paraguayo informó que la entrega de alias 'El Monstruo' se produjo "bajo estrictas medidas de seguridad, con un despliegue de alta seguridad, conforme a los protocolos establecidos".

Judiciales
00:00 · 11:54

El Ministerio de Justicia de Paraguay entregó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', en el marco del proceso de extradición para que pueda ser juzgado por la justicia peruana.

La entrega se produjo a las 6.00 a. m. (hora paraguaya) en cumplimiento de la a orden judicial de extradición de Erick Moreno, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza.

"La extradición fue ejecutada mediante una coordinación interinstitucional que involucró a Interpol, autoridades judiciales, representantes del Ministerio Público y autoridades diplomáticas, garantizando el cumplimiento de la disposición judicial vigente", informó la justicia paraguaya.

'El Monstruo' es el cabecilla de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte'
'El Monstruo' es el cabecilla de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte' | Fuente: RPP

"Hay un consenso de que vaya a Challapalca"

Julio Corcuera, abogado y exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, señaló que el penal de máxima seguridad de Challapalca, en Tacna, sería la opción más adecuada, debido a la peligrosidad de 'El Monstruo'.

"Más o menos, hay un consenso de que vaya a Challapalca. Ese es el comentario que se hace. En el Perú somos bastante blandos con los actores criminales", dijo en La Rotativa del Aire de RPP

El experto criticó la permisividad en algunos penales, donde se encuentran reclusos "con un plasma, con un televisor enorme, con celulares, con radios".

Además, Corcuera fue enfático al señalar que aplicar regímenes severos no vulnera los derechos fundamentales.

"Nadie tiene dudas de que el sistema de Naciones Unidas (...) plantea el respeto de los derechos de todas las personas. Y precisamente dentro de ese sistema se encuentran esas medidas excepcionales para presos que tienen circunstancias características y una peligrosidad excepcional", mencionó.

Finalmente, el exviceministro subrayó que el objetivo principal de su internamiento debe ser el aislamiento total para evitar que siga operando desde prisión.

"Aquí tan importante como a qué penal va es, y eso quiero enfatizar, concentrarnos en cortar el vínculo entre este actor criminal y su organización externa", culminó.

Te recomendamos
Informes RPP

La caída de Erick Moreno "el Monstruo", el criminal más buscado del Perú

Las autoridades peruanas confirmaron la próxima extradición de Erick Moreno, "El Mounstro", el delincuente que se convirtió en uno de los más buscados y por el que se ofreció una recompensa de 1 millón de soles por su paradero. Finalmente, tras su captura en Paraguay, será encarcelado en el Perú. Conozcamos un poco más del paso criminal de este personaje que se convirtió en el más nefasto rostro de la criminalidad para muchas familias.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
El Monstruo Erick Moreno Hernández Erick Moreno Paraguay Extradición

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA