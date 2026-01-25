Erick Moreno, alias 'El Monstruo', no podrá recibir cadena perpetua si esta pena no existe en Paraguay, advierte abogado penalista

El traslado de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', desde Paraguay a Perú está confirmado para el 28 de enero. Sin embargo, su llegada no garantiza automáticamente la máxima sanción que espera la ciudadanía. El abogado penalista Vladimir Padilla aclaró que el proceso de extradición impone ciertos candados legales que podrían beneficiar al cabecilla criminal.

El especialista explicó que, bajo el principio de reciprocidad, la justicia peruana no puede imponer una condena superior a la máxima permitida en el país que concede la extradición. Ello, pese al pedido del general PNP Óscar Arriola, quien expresó su deseo de que Moreno sea condenado a cadena perpetua.

"Si Paraguay no tiene consigo la cadena perpetua como regla, no puedes aplicarle. (...) El límite va a estar dado por la ley penal paraguaya. Si lo extraditan, tú no puedes aplicar eso si ellos no lo tienen en su legislación", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"No es una carta libre"

El experto señaló que esta limitación es una de las razones por las que muchos cabecillas criminales huyen al extranjero y eligen estratégicamente su destino. Al ser extraditados, ganan ciertas ventajas.

Por un lado, están los límites de la pena, ya que no se les puede imponer una sanción mayor a la de la legislación del país de refugio. Por otro, están el límite de delitos, pues solo pueden ser juzgados por los crímenes específicos por los que se solicitó la extradición.

"Tampoco es una carta libre. (...) Si hubieran otros casos (delitos adicionales), tienes que seguir pidiéndole permiso a Paraguay por este hecho. Y nuevamente va a pasar todo el trámite hasta que la Corte Suprema de Paraguay le dé la aprobación", detalló.

Expulsión vs. extradición

Padilla indicó que una alternativa más efectiva hubiera sido la expulsión, procedimiento que permite deportar al delincuente de manera inmediata y sin condiciones legales restrictivas para su juzgamiento en Perú.

"La expulsión es más efectiva. (...) En cambio, la extradición es un poco 'espérate, déjame verlo, quiero que me acredites por qué'. Y ahí empieza toda una suerte de trámites", comentó el letrado.

Además, agregó que los costos y tiempos de traducción de expedientes también juegan a favor de los criminales que buscan entorpecer la justicia.

Una vez que 'El Monstruo' pise suelo peruano, será puesto a disposición del juez de investigación preparatoria, quien deberá dictar su internamiento en un penal de manera cautelar mientras avanza el proceso.