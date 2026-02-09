Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'

El Poder Judicial impuso 36 meses de prisión preventiva a Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', señalado como cabecilla de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte'.

En la audiencia de este lunes, el magistrado Robert Rimachi Pilko, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público mientras duran las investigaciones contra Moreno por los delitos de organización criminal, extorsión, homicidio calificado y lesiones graves seguidas de muerte.

Cabe precisar que esta investigación está a cargo del Equipo 3 de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, que dirige el fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco.

Actos ilícitos de 'El Monstruo'

Durante la audiencia, el juez recordó los actos ilícitos que Moreno Hernández ha recopilado durante los últimos años en el Perú y resaltó que la mayoría de las comunicaciones extorsivas del investigado provenían desde el exterior.

Por su parte, la defensa legal de Moreno Hernández informó que presentará un recurso de apelación, el cual deberá ser notificado en la fecha correspondiente.

Desde su extradición al Perú, procedente de Paraguay el pasado 28 de enero, Moreno Hernández permanece recluido en la Base Naval del Callao, desde donde se desarrolló la audiencia.