“Erick Moreno ya fue extraditado”: Interpol Paraguay confirmó que vuelo de ‘El Monstruo’ partió rumbo a Perú

Julio Maldonado estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Julio Maldonado, jefe de Interpol Paraguay, confirmó que el proceso de extradición del peligroso criminal peruano Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, ya fue completado.

En Ampliación de Noticias, el alto mando informó que el avión que traslada al cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’ ya partió de Asunción con destino a Perú.

“El ciudadano peruano Erick Luis Moreno Hernández ya fue extraditado a través de una extradición pasiva, realizada el día de la fecha, por disposición judicial aquí del territorio nacional en Paraguay”, manifestó.

“El procedimiento se llevó a cabo dentro del marco normal de seguridad”, agregó, tras detallar que el rol de Interpol Paraguay fue el de nexo con las autoridades peruanas, a fin de completar la entrega de ‘El Monstruo’.

En medio de la entrevista, intervino el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, quien expresó su agradecimiento a las autoridades paraguayas por el “profesionalismo desplegado” durante todo el proceso de extradición.

“Reitero el agradecimiento y el compromiso de la Policía Nacional, de todos los peruanos, y de todas las policías que estamos comprendidas en esta lucha frontal contra la criminalidad organizada transnacional”, sentenció.



Dos escalas antes de llegar a Perú

Cabe recordar que el avión que trae el Perú a alias ‘El Monstruo’ no viajará directamente desde Asunción a Lima. En la víspera, el comandante general de la PNP detalló que el vuelo tendrá dos escalas previas, en Cochabamba (Bolivia) y en Arequipa.



“Ya se ha coordinado en algún lugar del país, que hace una escala técnica. Ya se ha coordinado con el médico legista para que sea sometido a un reconocimiento médico legal. Esa primera parada es muy probable que sea en Arequipa”, manifestó.

“O sea, en Cochabamba, Bolivia, hay una parada técnica y, luego, en Arequipa, otra parada técnica de abastecimiento, de revisión de la aeronave; y, luego, ya vienen para Lima”, añadió.