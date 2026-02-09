Abogado de mujer que denunció por abuso sexual a Carlos Zambrano calificó de "bajeza" denuncia por extorsión que presentó el futbolista

Luis Deuteris, abogado de la joven que denunció por presunto abuso sexual a los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, consideró “una bajeza importante” la denuncia por extorsión que presentó el exdefensor de la Selección Peruana de Fútbol contra un grupo de personas, entre ellas a quien lo sindica como su agresor.

En declaraciones a RPP, el letrado señaló que esta denuncia del futbolista, que fue dada a conocer en vísperas por su defensa legal, es una forma de culpar a la presunta víctima.

“En el caso de Zambrano, querer denunciar a la víctima de un delito de abuso para quedar exento de responsabilidad es realmente, le diría que de una bajeza importante”, sostuvo.

“Esto es lo mismo que si yo dijera; bueno a esta señorita le pasó esto porque tenía una falda corta y qué quiere, si tenía una falda corta. Entonces le estamos echando la culpa a la víctima, lo que me parece una barbaridad”, agregó.

Niega vinculación de su defendida

En esa línea, Deuteris rechazó de forma tajante que su patrocinada esté involucrada en algún intento de extorsión al futbolista que fue separado de Alianza Lima. Asimismo, expresó sus dudas por lo denunciado y lo calificó como patraña.

“Vincular esto con mi patrocinada es una patraña propia de una persona inescrupulosa, en este caso, Zambrano, que es el que hace denuncia, porque el abogado lo que hace es poner en práctica lo que alguien le cuenta. Si existió no me consta y si esto puede haber existido de alguien que conociendo esto quisiera sacar partido, puede ser fraguado, pero que no tiene ninguna relación ni con mi patrocinada ni conmigo ni con el entorno de ella”, señaló.

El abogado precisó que su defendida no intentó comunicarse con Carlos Zambrano luego de ocurrido el hecho denunciado, el pasado domingo 18 de enero. Según explicó, fue el futbolista quien buscó la comunicación mediante llamadas y mensajes de texto, incluso mediante la intervención de terceros.

Pericias y situación de Trauco y Peña

Respecto de las pericias, Deuteris indicó que aún no están disponibles los resultados y que de ahora en adelante todo queda en manos de la justicia uruguaya, a la cual será enviado todo lo que se hizo en Buenos Aires, Argentina, donde la presunta agraviada presentó su denuncia. A ello, agregó que Zambrano presentó un abogado en la capital argentina, pero que luego no se volvió a presentar, por lo que desconoce si se le ha notificado.

Al ser consultado sobre la situación de los otros dos futbolistas denunciados: Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes buscarían mirar a otros países para continuar con sus carreras, el abogado sostuvo que si se consideran inocentes no tendrían que ir a territorios que no cuentan con tratados de extradición con Uruguay o Argentina.

“Si yo no tengo nada que ver por qué me escaparía. Es lo consideraría cualquier ciudadano normal, cualquier ciudadano diría, ¿por qué se fueron a lugares donde no hay extradición? Si yo soy inocente proclamo mi inocencia a los cuatro vientos, porque estoy seguro de que nada va a pasar. Ahora, si estoy buscando refugio en países que no tienen extradición, ya le dejo la interpretación a la audiencia”, dijo.

Denuncia de Carlos Zambrano

Gonzalo Hidalgo, abogado del futbolista Carlos Zambrano, confirmó en RPP que el deportista interpuso, hace una semana, una denuncia en la Fiscalía Provincial Penal de Turno del Callao por presunta extorsión contra la joven que lo acusó por un supuesto abuso sexual, hecho que se reveló el pasado jueves 22 de enero.

Según explicó, la denuncia comprende a la presunta agraviada y a otras cuatro personas, incluido un sujero, que mediante una cuenta de Instagram, le envió supuestos mensajes extorsivos al jugador que fue separado del primer equipo de Alianza Lima.

"Un día antes de que esta noticia se haga pública, el jueves 22, un día antes, miércoles cerca de la medianoche, mi patrocinado recibió mensajes extorsivos donde le hacían saber que estas personas que se comunicaban tenían conocimiento del hecho ocurrido en el hotel y le dicen que por favor se comuniquen por ese medio si quiere solucionar el problema, de lo contrario, la carpeta sería entregada a la Fiscalía y en base a eso tomamos acciones legales", expresó.

El letrado rechazó que Zambrano haya presentado esta denuncia como parte de una estrategia para presionar a Alianza Lima y obtener beneficios ante una posible resolución de contrato. "Una cosa no tiene que ver con la otra", dijo.