PJ evaluará este 9 de febrero si cierra investigación contra Andrés Hurtado y otros por presunto tráfico de influencias y cohecho

Andrés Hurtado cumple un mandato de prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Lurigancho. Fuente: Andina

En una audiencia virtual programada para las 9:30 a.m., el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria analizará las solicitudes de control de plazo que fueron presentadas por los abogados de la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta y del empresario Javier Miu Lei para que se ordene a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos que emita la disposición de conclusión de esta investigación preparatoria y se pronuncie conforme a sus atribuciones; es decir, determine si presenta una acusación fiscal contra los investigados en este caso, o bien solicite al Poder Judicial el "sobreseimiento" o archivo de este proceso penal.

En ambas solicitudes, la defensa legal de Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei demanda también que se deje sin efecto todo acto de investigación que se hubiera realizado fuera del plazo legal establecido respecto a este caso.

Ante ello, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria escuchará este lunes los argumentos de la Suspendida Fiscal Superior Elizabeth Peralta desde el Establecimiento Penitenciario de Mujeres -ex Santa Mónica- donde cumple prisión preventiva, así como de las demás partes procesales involucradas, a fin de emitir una decisión final respecto a estas solicitudes de control de plazo en los próximos días.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos investiga una presunta intervención de Andrés Hurtado "Chibolin" en el pago de una supuesta coima que habría entregado Javier Miu Lei a fin de que, presuntamente, la Fiscal Superior Elizabeth Peralta intervenga para que dicho empresario pudiera recuperar barras de oro que el Ministerio Público había incautado a su empresa en el año 2020 y otros dos hechos.

Por este caso, el expresentador de televisión Andrés Hurtado cumple un mandato de prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Lurigancho, mientras que Javier Miu Lei afronta esta investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia con restricciones.