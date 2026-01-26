Poder Judicial resolvió mantener mandato de prisión preventiva contra fiscal suspendida Elizabeth Peralta

La suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta seguirá recluida en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres, ex Santa Mónica ubicado en el distrito limeño de Chorrillos, luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resolviera mantener "vigente" el mandato de prisión preventiva que se le impuso como parte de la investigación preparatoria que afronta junto al expresentador de televisión Andrés Hurtado 'Chibolín' por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del estado.

La sala suprema adoptó esta medida al declarar "fundado" el recurso de apelación que interpuso la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos para que se revocara la resolución que emitió el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, el 27 de octubre del 2025, en la que declaró el cese del mandato de prisión preventiva por 18 meses que se había impuesto a Peralta, el 3 de diciembre del 2024, como parte de esta investigación preparatoria.

Mediante una resolución a la que tuvo acceso RPP, el tribunal supremo revocó la resolución apelada y reformándola declaró "infundada" la revisión de oficio y cesación de la prisión preventiva impuesta a la suspendida magistrada al determinar que en este caso subsiste el peligro de obstaculización debido a su negativa y contradicciones incurridas con relación a un número celular dentro de este proceso penal.

"No procede el cese de la medida coercitiva impuesta; lo expuesto no hace sino confirmar, que el peligro de obstaculización contemplado para dictar la medida de prisión preventiva, subsiste. Consecuentemente, no habiendo variado los presupuestos de la medida coercitiva referida, no procede la cesación de la prisión preventiva" precisa el colegiado supremo en su resolución.

La Fiscalia Suprema investiga la presunta intervención de Andres Hurtado 'Chibolín' en el pago de una supuesta coima entregada por el empresario Javier Miu Leí a fin de que, presuntamente, la que fuera fiscal superior titular Elizabeth Peralta intervenga para que pueda recuperar barras de oro que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el año 2020, y otros dos hechos.