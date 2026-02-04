Pánico en Carabayllo: delincuentes detonaron explosivo en puerta de discoteca vinculada a Toño Centella

La detonación causó severos daños en el frontis del local nocturno. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Lima, a merced de las bandas criminales. Esta vez, sujetos desconocidos detonaron un potente explosivo en la puerta de la discoteca Amnesia, ubicada en la avenida Micaela Bastidas, en la urbanización Santa Isabel, en el distrito de Carabayllo, al norte de la capital.

La detonación causó severos daños en el frontis del local nocturno, según constató un equipo de RPP que llegó al lugar. Nuestro reportero detalló que la puerta está rota, mientras que parte del concreto de la fachada se ha desprendido. Además, la luminaria del negocio está completamente destrozada.

Afortunadamente, la discoteca se encontraba cerrada al momento del atentado, por lo que no se registraron heridos ni víctimas mortales.

Cabe mencionar que la discoteca Amnesia está vinculada al cantante de cumbia Antonio Domínguez, conocido popularmente como Toño Centella.

De hecho, esta no es la primera vez que este local nocturno sufre atentados. En noviembre de 2024, sujetos desconocidos balearon la discoteca, dejando al menos tres personas heridas; mientras que, en diciembre de ese año, presuntos extorsionadores lanzaron un artefacto explosivo, ataque que causó zozobra en el vecindario.



Atentado en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del atentado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) realizó distintos análisis, a fin de determinar el detonante utilizado por los criminales.

Cabe destacar que la discoteca Amnesia cuenta con cámaras de vigilancia, por lo que se espera que una de estas haya captado a los delincuentes que arrojaron el explosivo.

Todo apunta a un atentado vinculado a extorsiones contra los dueños de la discoteca. Al cierre de este informe, Toño Centella no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

