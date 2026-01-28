Carabayllo: chofer de la empresa Estunsac fue asesinado en un grifo

Allegados al chofer exigieron a la Policía Nacional una célere investigación. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Siguen los atentados contra transportistas. Un chofer de la empresa de transportes Unión Nacional (Estunsac) fue asesinado a balazos en un grifo, ubicado a la altura del kilómetro 24.5 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo, al norte de Lima.

El conductor estaba abasteciendo de combustible su unidad, cuando de pronto aparecieron dos hombres en motocicleta, que se estacionaron a un costado y le dispararon múltiples veces.

El hombre -malherido- fue auxiliado por un compañero, que lo traslado en su propio bus al Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Lamentablemente, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida: las lesiones sufridas fueron mortales.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque y establecieron un perímetro, donde los peritos encontraron al menos nueve casquillos de bala.

Fuentes de la investigación consultadas por RPP identificaron al chofer asesinado como Abraham Quintanilla Chuquillanqui, de 48 años.

Pese a que todo apunta a un crimen relacionado a extorsiones contra la empresa Estunsac, el propietario del bus aseguró a nuestro medio que los transportistas no han recibido amenazas.

“Acabo de llamar al gerente de la empresa, que nunca tuvo amenazas. Es increíble, ¿no? Estaba echando combustible y lo acaban de (asesinar). El hombre ya falleció, le han dado a matar. (¿Qué exige?) Justicia y que se hagan las cosas. Lamentablemente, estamos en un país que día a día estamos peor”, refirió el hombre.

Al cierre de este informe, el cadáver de Quintanilla Chuquillanqui aún permanece en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales.

