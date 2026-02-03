Cercado de Lima: ataque con explosivos provocó incendio en centro comercial de la avenida Argentina

Los bomberos tuvieron que hacer un forado para poder apagar las llamas. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

En pleno estado de emergencia, delincuentes arrojaron un artefacto explosivo contra el centro comercial El Progreso, ubicado en la avenida Argentina, en el Cercado de Lima; ataque que provocó un incendio en el recinto.

Hasta cinco unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada al promediar la 1:00 a.m. de este martes, 3 de enero, según consigna la página web de la institución.

Los bomberos lograron controlar el incendio y evitar que se propague por todo el centro comercial. No obstante, las llamas consumieron dos puestos dedicados a la venta de productos para gimnasio.



Ataque vinculado a extorsiones

En diálogo con RPP, Isabel Mejía, administradora del centro comercial El Progreso, indicó que este ataque con explosivos estaría vinculado a un presunto caso de extorsión.

“Hace un mes, han tirado tres balazos acá, en la Puerta 1 y venimos hace un año ya que nos extorsionan, pidiendo dinero, tanto a la Junta como a los propietarios que venden acá, inquilinos que son, porque no son ni siquiera propietarios”, declaró.

“Vienen extorsionándoles, que tienen que pagar; porque si no, van a venir y los van a matar. Les piden 5 000 soles, 3 000 soles mensuales”, añadió.

La directiva hizo un llamado a las autoridades para que enfrente con mayor decisión la lucha contra la inseguridad, ya que teme que los extorsionadores vuelvan a atentar contra los comerciantes, esta vez con consecuencias fatales.

“Yo le pido a la presidente de la República, al señor (José) Jerí, que por favor tome cartas en el asunto. Basta ya de que vengan y nos estén extorsionando una y otra vez a las personas que somos, que están empezando de abajo. Basta ya de la extorsión”, demandó.

Al cierre de este informe, el incendio había sido controlado, aunque los bomberos realizaban labores de enfriamiento, para evitar que las llamas se reaviven.

En tanto, agentes de la Policía Nacional ya se encuentran realizando las investigaciones del caso. Se sabe que fueron dos delincuentes los que llegaron a bordo de una motocicleta y lanzaron el explosivo, que finalmente ocasionó el incendio.

