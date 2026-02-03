Cercado de Lima: capturan a peruano y venezolano, sospechosos de atentado con explosivo contra negocio

Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades pertinentes. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional capturaron a dos sujetos, uno peruano y otro venezolano, sospechosos de detonar un artefacto explosivo contra un negocio donde se fabrican hornos y cajas chinas, en la urbanización Manzanilla, en el Cercado de Lima.

Los sospechosos fueron capturados en flagrancia, segundos después de haber perpetrado el crimen, declaró el teniente general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal.

“La División de Secuestros y la Dirección de Inteligencia ha capturado a dos sujetos, un ciudadano venezolano y un ciudadano peruano, que han dejado un artefacto explosivo contra ese predio donde tenemos conocimiento que se fabrican hornos, cajas chinas”, refirió.

“Después de haber cometido su acto delincuencial, su acto criminal, la Policía Nacional ha logrado la captura de estos sujetos”, añadió.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

El alto mando identificó a los detenidos como David Alberto Aguilar (24), alias ‘Chatín’, de nacionalidad peruana; y el venezolano Carlos Augusto Zapata Lizarbe (27), alias ‘Chamaco’.

A los sospechosos, la Policía Nacional les incautó dos artefactos explosivos artesanales de color blanco, forrados con cinta negra.

Según fuentes de la investigación, los propietarios del negocio ya habían presentado una denuncia previa en la que advertían que venían recibiendo amenazas de muerte y exigencias económicas a cambio de no atentar contra su negocio.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley.

