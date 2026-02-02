Últimas Noticias
Callao: un hombre resultó herido durante ataque armado en La Perla

Efectivos policiales llegaron a la zona para realizar las diligencias del caso.
Efectivos policiales llegaron a la zona para realizar las diligencias del caso. | Fuente: RPP
Redacción RPP

El hombre se encontraba bebiendo alcohol con dos mujeres en la vía pública, cuando fue atacado por un sujeto que llegó en un auto negro, que disparó hasta al menos 15 veces. La víctima permanece internada con pronóstico reservado.

Un hombre fue atacado a balazos la noche del domingo en el cruce de las calles Carlos Baca Flor y Manuel Ascencio Segura en el distrito de La Perla, Callao.

De acuerdo con la versión de testigos, el hombre se encontraba consumiendo alcohol con dos mujeres, cuando apareció un vehículo de color negro, del cual bajó un delincuente que disparó en varias oportunidades.

Los disparos impactaron directamente en la víctima, identificada como Raúl Martín Castro de 61 años, quien presenta heridas a la altura del pecho. En tanto, el atacante abordó el auto para huir.

El hombre fue trasladado de inmediato al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece con pronóstico reservado.

Asimismo, las mujeres que lo acompañaban se retiraron del lugar con rumbo desconocido.

Hasta el lugar llegó personal de la Policía Nacional, que encontró al menos diez casquillos de bala y procedieron a establecer un perímetro para realizar las diligencias del caso.

Callao La Perla Inseguridad ciudadana

