Callao: un hombre resultó herido durante ataque armado en La Perla

Un hombre fue atacado a balazos la noche del domingo en el cruce de las calles Carlos Baca Flor y Manuel Ascencio Segura en el distrito de La Perla, Callao.

De acuerdo con la versión de testigos, el hombre se encontraba consumiendo alcohol con dos mujeres, cuando apareció un vehículo de color negro, del cual bajó un delincuente que disparó en varias oportunidades.

Los disparos impactaron directamente en la víctima, identificada como Raúl Martín Castro de 61 años, quien presenta heridas a la altura del pecho. En tanto, el atacante abordó el auto para huir.

El hombre fue trasladado de inmediato al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece con pronóstico reservado.

Asimismo, las mujeres que lo acompañaban se retiraron del lugar con rumbo desconocido.

Hasta el lugar llegó personal de la Policía Nacional, que encontró al menos diez casquillos de bala y procedieron a establecer un perímetro para realizar las diligencias del caso.