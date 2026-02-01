Capturan a alias ‘Ozuna’ en La Victoria: sujeto es sindicado de desmantelar vehículos en Gamarra [VIDEO]

Las cámaras de videovigilancia del distrito captaron al sujeto cuando se encontraba jaloneando los parabrisas de un camión | Fuente: Seguridad Ciudadana de La Victoria

Agentes de Seguridad Ciudadana de La Victoria intervinieron a un hombre cuando se encontraba desmantelando vehículos estacionados en el emporio comercial de Gamarra.

El sujeto es conocido en el mundo del hampa como ‘Ozuna’ por su estilo parecido al cantante puertorriqueño, ya que porta lentes oscuros y una gorra al momento de delinquir, según informó nuestra reportera.

Las cámaras de videovigilancia del distrito captaron al sujeto cuando se encontraba jaloneando los parabrisas de un camión cerca al cruce de las avenidas Aviación e Italia, al frente de la urbanización San Pablo.

Asimismo, cerca al lugar, se encontraba su presunto cómplice, quien -al parecer- ejercía como ‘campana’ para alertar al presunto delincuente de la cercanía de los efectivos de la Policía Nacional o Serenazgo del distrito.

Tras ser captado en imágenes, el personal de Serenazgo fue alertado y se dirigió al lugar para capturarlo. Sin embargo, el sujeto intentó escapar por la avenida Aviación.

Luego de una breve persecución, los efectivos de Seguridad Ciudadana de La Victoria lo intervinieron en la cuadra 17 de la avenida México y el cruce con Aviación. Tras ello, el sujeto fue trasladado por los serenos a la comisaría de Apolo.

Vecinos piden mayor resguardo policial

Los vecinos y comerciantes de la zona reportaron que las calles que cruzan la avenida Aviación son cada vez más inseguras. Por ello, han pedido a las autoridades mayor resguardo policial.

Un equipo de RPP llegó al lugar del incidente. Durante el tiempo que se mantuvo ahí, nuestra reportera informó que no presenció efectivos policiales o personal de Serenazgo.