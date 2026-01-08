¡A metros de Palacio de Gobierno! Delincuentes irrumpen en platería y roban cuatro mil dólares [VIDEO]

Los afectados denunciaron que uno de los delincuentes fue capturado, pero ya se encuentra libre. | Fuente: RPP

Nada los detiene. Un grupo de hasta ocho delincuentes robó cuatro mil dólares en efectivo de una platería, ubicada a escasos metros de Palacio de Gobierno y frente a sede de la Municipalidad de Lima, en pleno centro de la ciudad.

Los malvivientes realizaron un forado y lograron acceder a la platería, donde también se venden joyas y artesanías. Una vez dentro, fueron directamente por la caja registradora.

Para evitar los sensores de movimiento, los delincuentes se arrastraron por el suelo, hasta alcanzar su objetivo, tal como puede verse en imágenes de las cámaras de seguridad, a las que RPP tuvo acceso.

Durante el asalto, se activaron las alarmas de la platería, tras lo cual los propietarios llamaron a la Policía Nacional.

Al verse descubiertos, los asaltantes huyeron corriendo, pero uno de ellos no logró escapar, siendo detenido. No obstante, los dueños del negocio denunciaron que este sujeto ya está en libertad.



Las cámaras de seguridad captaron a uno de los delincuentes dentro del negocio. | Fuente: Difusión

“No sabemos qué hacer, queremos justicia”

Un equipo de RPP llegó esta mañana hasta la platería asaltada y conversó con uno de los propietarios, que se mostró indignado por lo ocurrido. El joven, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad, hizo un llamado a las autoridades para que este caso no quede impune.

“Ha sido liberado (el sospechoso). El señor tiene diez denuncias, tiene tres denuncias en (la Comisaría de) Monserrate, es una persona recurrente. Una efectiva policial lo reconoce y, pues, ha salido en libertad”, sostuvo.

“No sabemos qué hacer. Queremos justicia. No sabemos si confiar en la Policía. ¿En quién confiamos, si estamos al frente de Palacio de Gobierno? Somos emprendedores, queremos salir adelante. No hay ayuda para nosotros”, añadió.

El hombre dijo temer represalias por parte de esta banda de criminales. “Estamos expuestos a poder tener acciones, o sea, pueden atacarnos o tenemos amenazas”, sentenció.

