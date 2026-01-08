Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¡A metros de Palacio de Gobierno! Delincuentes irrumpen en platería y roban cuatro mil dólares [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

A través de RPP, los afectados denunciaron que uno de los malvivientes fue detenido, pero inexplicablemente ya se encuentra libre. “No sabemos qué hacer, queremos justicia”, dijo uno de ellos.

Lima
00:00 · 02:40
Centro de Lima
Los afectados denunciaron que uno de los delincuentes fue capturado, pero ya se encuentra libre. | Fuente: RPP

Nada los detiene. Un grupo de hasta ocho delincuentes robó cuatro mil dólares en efectivo de una platería, ubicada a escasos metros de Palacio de Gobierno y frente a sede de la Municipalidad de Lima, en pleno centro de la ciudad.

Los malvivientes realizaron un forado y lograron acceder a la platería, donde también se venden joyas y artesanías. Una vez dentro, fueron directamente por la caja registradora.

Para evitar los sensores de movimiento, los delincuentes se arrastraron por el suelo, hasta alcanzar su objetivo, tal como puede verse en imágenes de las cámaras de seguridad, a las que RPP tuvo acceso.

Durante el asalto, se activaron las alarmas de la platería, tras lo cual los propietarios llamaron a la Policía Nacional.

Al verse descubiertos, los asaltantes huyeron corriendo, pero uno de ellos no logró escapar, siendo detenido. No obstante, los dueños del negocio denunciaron que este sujeto ya está en libertad.

Lima
Las cámaras de seguridad captaron a uno de los delincuentes dentro del negocio. | Fuente: Difusión

“No sabemos qué hacer, queremos justicia”

Un equipo de RPP llegó esta mañana hasta la platería asaltada y conversó con uno de los propietarios, que se mostró indignado por lo ocurrido. El joven, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad, hizo un llamado a las autoridades para que este caso no quede impune.

“Ha sido liberado (el sospechoso). El señor tiene diez denuncias, tiene tres denuncias en (la Comisaría de) Monserrate, es una persona recurrente. Una efectiva policial lo reconoce y, pues, ha salido en libertad”, sostuvo.

No sabemos qué hacer. Queremos justicia. No sabemos si confiar en la Policía. ¿En quién confiamos, si estamos al frente de Palacio de Gobierno? Somos emprendedores, queremos salir adelante. No hay ayuda para nosotros”, añadió.

El hombre dijo temer represalias por parte de esta banda de criminales. “Estamos expuestos a poder tener acciones, o sea, pueden atacarnos o tenemos amenazas”, sentenció.

Te recomendamos
Informes RPP

José Antonio Kast llega al Perú como presidente electo de Chile

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llega al Perú, donde sostendrá una reunión con el mandatario peruano, José Jerí. También se prevé que tenga encuentros privados con diversos sectores. Conozcamos algunos aspectos de la vida del próximo mandatario chileno a continuación.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Cercado de Lima Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA