PNP desbarató banda criminal ligada a ‘Los Trujillanos’: extorsionaban a transportistas y comerciantes de Lima

Los detenidos tenían en su poder municiones, teléfonos celulares, tarjetas bancarias, váuchers bancarios y otros documentos. |
Fuente: PNP
Ataque contra transportista en Lurín
En diálogo con RPP, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, indicó que esta organización criminal estaría detrás del reciente ataque armado contra un transportista de la empresa Huáscar, en Lurín.
“El día de ayer han lesionado a un hermano transportista. Ya tenemos una línea de acción de estos irrecuperables y vamos con todo”, manifestó el alto mando.
“Están cometiendo hechos, quieren empezar un año muy violento, (pero) estamos tras ellos”, sentenció.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó este golpe al crimen. “Tres de sus presuntos integrantes fueron detenidos y se incautaron municiones, celulares, tarjetas bancarias y documentos, tras un trabajo de inteligencia policial”, resaltó la institución.