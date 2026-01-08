PNP desbarató banda criminal ligada a ‘Los Trujillanos’: extorsionaban a transportistas y comerciantes de Lima

Los sospechosos fueron detenidos en un operativo realizado en VMT. | Fuente: PNP

La Policía Nacional desbarató una organización criminal presuntamente integrada por remanentes de ‘Los Trujillanos’, dedicada a extorsionar a transportistas y comerciantes de Lima Metropolitana.

En un operativo realizado en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT), las fuerzas del orden lograron detener a tres presuntos integrantes de esta banda, conocida como ‘Los Amigos del Sur’.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los intervenidos como Fabrizio Barrueta (19), Óscar Carbajal (18) y José Guzmán (25). En su poder, tenían municiones, teléfonos celulares, tarjetas bancarias, váuchers bancarios y otros documentos.

Estas personas fueron trasladados a la sede de la Dirincri de la avenida España, en el Cercado de Lima; para continuar con las diligencias.

