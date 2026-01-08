Últimas Noticias
PNP desbarató banda criminal ligada a ‘Los Trujillanos’: extorsionaban a transportistas y comerciantes de Lima

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Según la Policía Nacional, esta organización delictiva estaría detrás del ataque armado perpetrado recientemente contra un transportista en Lurín.

Lima
00:00 · 01:36
Los sospechosos fueron detenidos en un operativo realizado en VMT.
Los sospechosos fueron detenidos en un operativo realizado en VMT. | Fuente: PNP

La Policía Nacional desbarató una organización criminal presuntamente integrada por remanentes de ‘Los Trujillanos’, dedicada a extorsionar a transportistas y comerciantes de Lima Metropolitana.

En un operativo realizado en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT), las fuerzas del orden lograron detener a tres presuntos integrantes de esta banda, conocida como ‘Los Amigos del Sur’.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los intervenidos como Fabrizio Barrueta (19), Óscar Carbajal (18) y José Guzmán (25). En su poder, tenían municiones, teléfonos celulares, tarjetas bancarias, váuchers bancarios y otros documentos.

Estas personas fueron trasladados a la sede de la Dirincri de la avenida España, en el Cercado de Lima; para continuar con las diligencias.

Los detenidos tenían en su poder municiones, teléfonos celulares, tarjetas bancarias, váuchers bancarios y otros documentos.
Los detenidos tenían en su poder municiones, teléfonos celulares, tarjetas bancarias, váuchers bancarios y otros documentos. | Fuente: PNP

Ataque contra transportista en Lurín

En diálogo con RPP, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, indicó que esta organización criminal estaría detrás del reciente ataque armado contra un transportista de la empresa Huáscar, en Lurín.

“El día de ayer han lesionado a un hermano transportista. Ya tenemos una línea de acción de estos irrecuperables y vamos con todo”, manifestó el alto mando.

“Están cometiendo hechos, quieren empezar un año muy violento, (pero) estamos tras ellos”, sentenció.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó este golpe al crimen. “Tres de sus presuntos integrantes fueron detenidos y se incautaron municiones, celulares, tarjetas bancarias y documentos, tras un trabajo de inteligencia policial”, resaltó la institución.

PNP Policía Nacional Inseguridad ciudadana VMT Villa María del Triunfo

