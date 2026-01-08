PNP anuncia protección legal e institucional para efectivo que abatió a delincuente en Comas: “Actuó de manera correcta”

El general en retiro Máximo Ramírez de la Cruz, director de la Defensoría de la PNP, explicó el mecanismo legal que se activará para evitar que el efectivo sea investigado por la Fiscalía. | Fuente: RPP

La Defensoría de la Policía Nacional anunció que brindarán protección legal e institucional para el suboficial de segunda que abatió a un delincuente, luego de que este asesinara a un chofer de transporte público en Comas.

El general en retiro Máximo Ramírez de la Cruz, director de la Defensoría de la PNP, explicó –además- el mecanismo legal que se activará para evitar que el efectivo sea investigado por la Fiscalía. Ello al considerar que el agente actuó en el cumplimiento de su deber.

“Este tema de que el policía que abate a un delincuente tiene que estar perseguido por la Fiscalía, se ha terminado, como debe ser y como debió ser siempre. En este caso, este policía, no va a ser, ni siquiera merecer una sanción ni penal ni administrativa. Actúa de manera correcta dentro de los parámetros que también es la ley de la Policía, el decreto legislativo 886, que es la ley de uso de la fuerza y el código penal, que dice claramente: el que obra por disposición de su deber funcional, como es en el caso del policía, está exento de toda responsabilidad penal”, señaló.

En esa línea, el general Ramírez señaló que el efectivo que abatió al delincuente se encuentra en libertad y que en los próximos días se reincorporará al escuadrón de emergencias de Lima Norte, unidad en la que labora.

Asimismo, el defensor de la PNP recordó que, en anteriores oportunidades, cuando un efectivo de la PNP abatía a un delincuente, estos eran investigados por el Ministerio Público. Sin embargo, aseguró que esta situación no se repetirá con el reciente caso del suboficial en Comas.

“Las últimas normativas que se han dado en favor de los policías evita que el policía en flagrancia pueda ser detenido. No hay una detención preliminar por los policías. Eso lo tengo claro. En ese momento, el caso Peña, que fue en Chorrillos, donde abatió a un delincuente y el otro huyó, fue detenido Peña. Inclusive se pedía una condena para Peña. Pero estas cosas ya no van a ocurrir. Estamos haciendo un trabajo más coordinado con la Fiscalía, gracias a las autoridades del sector Interior y las coordinaciones con la Fiscalía de la Nación. Esto no va a ocurrir”, sostuvo.

Por último, Ramírez también señaló que el suboficial será reconocido por el comando de la Policía Nacional por su accionar frente a este hecho de violencia.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Óscar Arriola respaldo a suboficial PNP

Previamente, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, respaldó la intervención del agente, elogiando su labor, a su llegada al lugar donde se produjo el asesinato del conductor de transporte público.

"[...] Ha quitado [la vida] a un transportista, momentos en los cuales ha sido aprehendido por un policía que ha desenfundado su arma de fuego y, conforme a la Constitución y a las leyes, lo ha abatido. Y este es el accionar que, en mi condición de comandante general, debo reconocer y felicitar bajo todo punto de vista", manifestó.

Asimismo, el alto mando PNP envió un mensaje a los gremios de transporte, señalando que la institución que preside ha desplegado a personal encubierto y uniformado para combatir a las mafias.

"La Policía Nacional viene trabajando arduamente de civil, uniformada, en distintos puntos estratégicos [...] Y así vamos a continuar con esta misma actitud y con la moral alta, altísima como el sol y las estrellas", señaló.