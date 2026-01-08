Joven resultó gravemente herido tras ser baleado dentro de cebichería de SMP

El crimen ocurrió en una cebichería ubicada cerca de la avenida Universitaria. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Un joven resultó gravemente herido tras ser baleado dentro de una cebichería, ubicada en el cruce de las calles El Manantial y Jade, cerca de la avenida Universitaria, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

Según testigos consultados por RPP, la víctima, de unos 25 años, estaba departiendo con dos acompañantes, cuando fue interceptada por sujetos armados, que le dispararon a sangre fría.

“Vinieron dos ‘patas’ (personas) acá. De acá, se fueron para donde estaba el ‘patita’ (la víctima), ahí, y le dispararon”, relató un vecino, cuya identidad mantenemos en reserva, por seguridad.

Fueron auténticos momentos de terror: comensales y trabajadores salieron despavoridos al escuchar los disparos.

“El ‘pata’ (el joven atacado) estaba herido. Ahí tenía uno (disparo) en la cabeza, en el brazo y en la espalda, por ahí”, refirió el testigo.



Joven malherido

Malherido, el joven fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde permanece en estado crítico. Al cierre de este informe, se desconoce su identidad.

En tanto, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y comenzaron con las diligencias correspondientes.

Por la modalidad del ataque, no se descarta un ajuste de cuentas. No obstante, esto debería ser corroborado durante el proceso.

