Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Joven resultó gravemente herido tras ser baleado dentro de cebichería de SMP

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La víctima estaba departiendo con dos acompañantes, cuando fue interceptada por sujetos armados, que le dispararon a sangre fría.

Lima
00:00 · 01:31
El crimen ocurrió en una cebichería ubicada cerca de la avenida Universitaria.
El crimen ocurrió en una cebichería ubicada cerca de la avenida Universitaria. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Un joven resultó gravemente herido tras ser baleado dentro de una cebichería, ubicada en el cruce de las calles El Manantial y Jade, cerca de la avenida Universitaria, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP). 

Según testigos consultados por RPP, la víctima, de unos 25 años, estaba departiendo con dos acompañantes, cuando fue interceptada por sujetos armados, que le dispararon a sangre fría.

“Vinieron dos ‘patas’ (personas) acá. De acá, se fueron para donde estaba el ‘patita’ (la víctima), ahí, y le dispararon”, relató un vecino, cuya identidad mantenemos en reserva, por seguridad.

Fueron auténticos momentos de terror: comensales y trabajadores salieron despavoridos al escuchar los disparos.

“El ‘pata’ (el joven atacado) estaba herido. Ahí tenía uno (disparo) en la cabeza, en el brazo y en la espalda, por ahí”, refirió el testigo.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Joven malherido

Malherido, el joven fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde permanece en estado crítico. Al cierre de este informe, se desconoce su identidad.

En tanto, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y comenzaron con las diligencias correspondientes.

Por la modalidad del ataque, no se descarta un ajuste de cuentas. No obstante, esto debería ser corroborado durante el proceso.

Te recomendamos
Informes RPP

José Antonio Kast llega al Perú como presidente electo de Chile

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llega al Perú, donde sostendrá una reunión con el mandatario peruano, José Jerí. También se prevé que tenga encuentros privados con diversos sectores. Conozcamos algunos aspectos de la vida del próximo mandatario chileno a continuación.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
SMP San Martín de Porres Inseguridad ciudadana PNP Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA