Piura: joven fue asesinado a balazos por desconocidos en el distrito de La Unión

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El ataque ocurrió en el barrio San José y fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. La víctima fue interceptada por cuatro sujetos en motocicletas. El móvil del crimen aún es materia de investigación.

Piura
00:00 · 00:58
Los responsables del asesinato serían cuatro sujetos que llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas.
Los responsables del asesinato serían cuatro sujetos que llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas. | Fuente: Difusión

Un hombre, identificado como José Fabián Bancayán Fiestas (23), fue asesinado tras recibir varios disparos por parte de desconocidos que lo interceptaron en una calle del barrio San José, en el distrito de La Unión, en la región Piura. Cámaras de seguridad registraron el momento en que la víctima, junto a un acompañante, llegó a la zona a bordo de una miniván.

En cuestión de segundos, al descender del vehículo, aparecieron cuatro hombres a bordo de dos motocicletas. Los copilotos bajaron de las unidades menores y dispararon en reiteradas ocasiones contra el joven.

A causa del ataque, el acompañante de la víctima, identificado como Santos Chapillequén Z., resultó herido y fue trasladado de emergencia al centro de salud del distrito. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen.

Familia de la víctima

Según pudo conocer RPP, la pareja de la víctima se encuentra embarazada. Hace unos días, José Bancayán anunció a través de sus redes sociales que iba a ser padre de un niño.

Piura Inseguridad ciudadana

