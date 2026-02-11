Últimas Noticias
SJL: policías desarticulan a presunta banda de extorsionadores y decomisan granada de guerra

Momento en que el personal de Udex desactiva el artefacto explosivo.
Momento en que el personal de Udex desactiva el artefacto explosivo. | Fuente: RPP
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

Dos personas fueron detenidas tras el operativo. Ambos serán investigados por los presuntos delitos de extorsión y peligro común después de que se les incautara un panfleto con mensajes extorsivos y municiones de distintos calibres.

La Policía Nacional desarticuló a ‘Los Chatarreros de San Juan de Lurigancho’, una banda criminal que estaría dedicada a la extorsión y al uso de armas y explosivos, tras un operativo realizado en la, en el citado distrito limeño. urbanización Machu Pichu

Durante la operación, los agentes policiales detuvieron a dos personas: Mijael Walter Varillas Campos (34), alias ‘Abuelo’ y señalado como presunto jefe de la organización; y Michael Smith Choque Arce (22), alias ‘Rabioso’.

RPP pudo conocer que Varillas Campos cuenta con un amplio prontuario criminal, entre ellos el delito de homicidio. 

Detenidos serán investigados por presunta extorsión

Las fuerzas del orden incautaron a bordo del automóvil una granada de guerra de uso manual, municiones de diferentes calibres, dos equipos celulares e incluso un panfleto con mensajes extorsivos.

El equipo de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) de la Policía acudió al lugar para asegurar y desarticular el artefacto explosivo.

Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que afronten una investigación por los presuntos delitos de extorsión y peligro común.

Las pesquisas permitirán identificar a otros posibles miembros de la organización criminal.

