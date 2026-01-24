Cayó ‘La Alianza del Cono Norte’: PNP detuvo a cinco presuntos integrantes de banda de extorsionadores

‘La Alianza del Cono Norte’ se dedicaría al delito de extorsión en la zona norte de Lima, según la PNP. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional capturaron a cinco presuntos integrantes de la organización criminal ‘La Alianza del Cono Norte’, que estaría vinculada a casos de extorsión en esta zona de la ciudad.

Las fuerzas del orden detuvieron a los sospechosos en operativos simultáneos realizados en los distritos limeños de Comas y Puente Piedra, así como en la provincia constitucional del Callao.

Los detenidos fueron identificados por la PNP como Édison Horacio Jiménez Aguiar (36) (venezolano), Carlos Luis Guillen Hernández (35) (venezolano), Consuelo Del Pilar Santillán Peláez (50) (peruana), Richar Alexander Riera Rodriguez (42) (venezolano) y Yesenia Karina González Briceño (48) (venezolana).

A este grupo de personas se les incautó seis teléfonos celulares, que contienen amenazas, montos y cuentas bancarias enviadas a las víctimas, señalaron fuentes policiales consultadas por RPP. Además, los sospechosos tenían tarjetas bancarias que eran presuntamente utilizadas para reunir el dinero producto de las extorsiones.



Empresario llegó a pagar 50 mil soles a ‘La Alianza del Cono Norte’

La Policía Nacional indicó que la detención de los presuntos integrantes de ‘La Alianza del Cono Norte’ se logró, tras la denuncia del administrador de una cadena de ferreterías, que era extorsionado desde febrero del año pasado.

Los malvivientes exigían el pago de una cuota inicial de 20 mil soles, así como un cupo mensual de 5 mil al empresario.

Según la investigación policial, la víctima llegó a depositar aproximadamente 50 mil soles en diversas cuentas bancarias, ante el temor de sufrir atentados contra su vida o contra la de sus familiares y allegados.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la desarticulación de esta banda de extorsionadores. “Tras acciones de inteligencia operativa, los intervenidos fueron capturados de manera simultánea en Comas, Callao y Puente Piedra, cuando exigían nuevos depósitos a su víctima. Durante el operativo se incautaron celulares y tarjetas bancarias utilizadas para las amenazas y cobros ilícitos”, resaltó la institución.



