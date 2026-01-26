Últimas Noticias
Comas: menor de 16 años es asesinado a balazos en exteriores de Mercado de Collique

El adolescente fue trasladado de emergencia al Hospital Sergio Bernales en Collique; sin embargo, los médicos sólo pudieron confirmar su deceso. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

La víctima, quien era mototaxista, estaba a punto de iniciar una carrera cuando dos sujetos lo interceptaron y abrieron fuego en su contra, realizando seis disparos.

Un menor de 16 años de edad fue asesinado a balazos cuando se encontraba en los exteriores del mercado de la tercera zona de Collique, en el distrito de Comas.

Según testigos, la víctima se dedicaba al transporte en mototaxi y, al momento del ataque, se encontraba acompañado de una pasajera a punto de iniciar una carrera.

Fue en ese momento que dos sujetos, quienes también llegaron a bordo de un mototaxi, lo interceptan y abren fuego en su contra, realizando seis disparos.

Peritos llegaron al lugar

El adolescente fue trasladado de emergencia al Hospital Sergio Bernales, en Collique; sin embargo, los médicos sólo pudieron certificar su deceso debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística y efectivos de la Policía Nacional, quienes realizan las diligencias correspondientes para esclarecer este hecho e identificar a los responsables. 

Comas inseguridad ciudadana

