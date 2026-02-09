Últimas Noticias
Los Olivos: hombre resulta herido de bala tras intervenir en una discusión de pareja

El herido permanece internado en una clínica local, donde su pronóstico es reservado, mientras que la mujer que formó parte de la discusión fue trasladada a la comisaría de Laura Caller en calidad de intervenida.
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Según informaron testigos, una pareja se encontraba discutiendo en el exterior de la vivienda, que era alquilado por la mujer. Ante el escándalo, el señor, que era hijo de la propietaria del inmueble, sale a exigir el cese de la discusión y tras ello el hombre sacó un arma y le disparó a la víctima a la altura del pecho.

00:00 · 02:27

Un hombre resultó herido de bala tras intervenir en una discusión de una pareja en el jirón Río Blanco, en el distrito limeño de Los Olivos.

Según las cámaras de seguridad, registraron el momento en que la pareja discutía en el exterior de una vivienda donde la mujer alquilaba una habitación.

Los testigos informaron que los gritos eran constantes y la situación se tornó más tensa.

Por eso, el hijo de la propietaria de la vivienda salió del inmueble para pedir a la pareja que dejen de discutir.

Sin embargo, el hombre que discutía con la mujer -y llevaba un casco de motocicleta- sacó un arma de fuego y le disparó a la víctima a la altura del pecho.

La víctima cayó al suelo, mientras que el autor del disparo encendió su motocicleta rápidamente y huyó con rumbo desconocido.

Vecinos ayudaron a la víctima

Los vecinos, al escuchar el disparo, salieron a auxiliar al hombre para ser enviado a una clínica cercana.

La situación del hombre herido por el disparo es de pronóstico reservado.

"Vi que estaban discutiendo y bajó el vecino a calmar las aguas. Y de pronto vimos que el tipo que estaba discutiendo con su pareja sacó un revolver y le disparó en la parte izquierda del pecho, arriba del corazón. Entonces, el vecino cayó y nosotros. Yo agarré al vecino, lo cargué y lo subí a la camioneta de un familiar. Él se encuentra en la clínica Izaguirre", declaró un vecino a RPP.

Diligencias

La Policía Nacional del Perú informó que el autor del disparo aún no ha sido identificado, pero que ya iniciaron las investigaciones para encontrar su paradero y detenerlo.

Por otro lado, la mujer que formó parte de la discusión fue trasladada a la comisaría de Laura Caller en calidad de intervenida.

Peritos de criminalística llegaron al lugar y hallaron un casquillo de bala, elemento que será clave en las diligencias para esclarecer lo sucedido en Los Olivos.

