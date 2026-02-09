Los Olivos: familia de hombre herido de bala por detener discusión señala que atacante sería un efectivo policial

La familia de José Luis Campos Rojas, de 37 años y que fue víctima de un disparo a la altura del pecho, sostuvo que el autor de este hecho sería un efectivo policial.

Así lo indicó a RPP uno de los familiares de Campos, quien indicó que esta versión fue dada por la pareja del autor del disparo cuando rindió su manifestación en la comisaría de Laura Caller.

"Entiendo que la novia ha declarado en primer momento que su pareja es policía, brindó sus nombres e incluso el lugar donde trabaja. Pero después, cuando tendrían que sentar la denuncia, prefirió callar y decir que no va a hablar hasta que llegue un abogado", sostuvo a RPP.

Por otro lado, el familiar mencionó que el estado de salud de Campos Rojas es delicado y que ya ha sido sometido a un cirugía de emergencia al pulmón en la clínica Jesús del Norte.

"Ha entrado a una operación crítica, le han operado el pulmón, pero todavía no tenemos novedades", informó.

Los Olivos: Familia de hombre herido de bala denuncia que atacante sería un efectivo policial | Fuente: RPP

Vecinos señalan que no era la primera discusión

Asimismo, dijo que los vecinos señalaron que no era la primera vez que esta pareja discutía por la zona.

"Recién los vecinos han salido a hablar que no era la primera vez que discutía con esa mujer abajo en la casa. Ya al parecer algunos sabían que ese sujeto portaba un arma", enfatizó en RPP.

La familia de José Luis Campos Rojas pide a las autoridades mayor celeridad en la investigación.

Como se recuerda, agentes del Departamento de Criminalística de Los Olivos, llegaron hasta la clínica para poder continuar con estas diligencias y recabar información que permita esclarecer lo ocurrido.

El caso

De acuerdo con las cámaras de seguridad que tuvo acceso RPP, la mujer salió del inmueble que alquilaba para reunirse con su pareja.

Comenzaron a discutir, lo que alertó a Campos Rojas, hijo de la propietaria del domicilio, quien salió para pedir que cesen la discusión.

Es en ese momento cuando el hombre, cubierto con un caso de motocicleta, realizó el disparo contra José, quien cayó al suelo de espalda de forma inmediata.

La mujer quedó sorprendida del acto y el hombre decidió huir del lugar en su vehículo, con paradero desconocido.

Este hecho ocurrió en el jirón Río Blanco, en el distrito limeño de Los Olivos.