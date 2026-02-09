Confirman que efectivo policial fue quien disparó contra hombre en Los Olivos: piden su ubicación y captura

El general Máximo Ramírez, defensor de la Policía confirmó a RPP que el hombre que disparó, a la altura del pecho, contra José Luis Campos Rojas (37 años) en Los Olivos es un efectivo de la Policía Nacional del Perú.

Según dijo, se trata del suboficial de segunda Segundo Benito Córdova López, quien labora en la comisaría de San Cayetano en el distrito limeño de El Agustino.

En diálogo con RPP, el general Máximo Ramírez sostuvo que el efectivo habría estado en turno cuando cometió el hecho.

Por lo tanto, dijo que el suboficial debería ser dado de baja; además, solicitó su inmediata ubicación y captura al considerar que habría incurrido en una tentativa de homicidio.

"Yo tengo información de que él el día de hoy está de franco. Significa que si el día de hoy está de franco, el día de ayer estuvo de servicio. Y si estuvo de servicio, abandonó su servicio para ir a ver a su enamorada. No sabemos si en estado de ebriedad o sano, con su arma particular, y ha originado lo que ya todos sabemos", declaró el defensor de la Policía.

"Tiene que ser detenido, detenido y tiene que ir a la cárcel y y pagar por el delito que ha cometido, ¿no? Aquí hay una tentativa de homicidio clarísimo", añadió Ramírez.

Asimismo, el defensor de la Policía Nacional mencionó que el hecho es ajeno a la función policial, por lo que precisó que no recibirá defensa institucional.

El efectivo policial continúa no habido y es buscado por las autoridades.

Estado de la víctima

Mientras tanto, la víctima, José Luis Campos Rojas, permanece internada con pronóstico reservado en la clínica Jesús del Norte.

Un familiar contó a RPP que ya ha sido sometido a una cirugía de emergencia al pulmón.

La familia de José Luis Campos Rojas pide a las autoridades mayor celeridad en la investigación.

El caso

Como se recuerda, José Luis Campos Rojas recibió un impacto de bala luego de intentar detener la discusión del suboficial Segundo Benito Córdoba López y su pareja, en los exteriores de una vivienda ubicada en el jirón Río Blanco.

De acuerdo a las cámaras de seguridad, Campos Rojas intentó conversar con ambos y es cuando Benito Córdoba saca su arma para disparar contra la víctima, quien cayó al suelo de forma inmediata.

El suboficial huyó del lugar mientras que su pareja terminó intervenida en la comisaría Laura Caller.

Peritos de criminalística hallaron un casquillo de bala en el lugar mientras continúan con la búsqueda del suboficial.