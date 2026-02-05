Últimas Noticias
Los Olivos: detienen a ciudadano venezolano que se encontraba prófugo de la justicia chilena

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

Se trata de Antonio José Carpinetto Rodríguez (32), quien tiene una alerta roja de Interpol Chile. El extranjero es sindicado de asesinar a un cuidador de autos en el vecino país.

Lima
00:00 · 01:25
Los Olivos
Antonio José Carpinetto Rodríguez será expulsado a Chile, para que afronte el proceso abierto en su contra. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Los Olivos a un ciudadano venezolano, con orden de captura a nivel internacional, por ser el principal sospechoso de un homicidio cometido en Chile el año pasado.

Se trata de Antonio José Carpinetto Rodríguez (32), quien fue intervenido en el cruce de la calle Odeón con la avenida Próceres de Huandoy, en el citado distrito del norte de la capital.

El coronel PNP Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios, indicó que, desde inicios de este año, se tenía conocimiento de que Carpinetto Rodríguez había ingresado al país, tratando de huir de la justicia chilena.

Según el alto mando, el venezolano confesó haber apuñalado a un ciudadano chileno en medio de una disputa por el espacio para laborar como cuidador y lavador de autos, en Santiago de Chile.

Fuentes policiales consultadas por RPP detallaron que el crimen fue cometido el pasado 25 de noviembre de 2025, mientras que la víctima mortal fue identificada como Camilo Andrés Sepúlveda Guerrero.

Será expulsado del país

El coronel Morales informó que Antonio José Carpinetto Rodríguez será expulsado del Perú, a fin de que afronte el proceso abierto en su contra por las autoridades chilenas.

“El día de hoy será expulsado del país. Lo trasladaremos a la frontera sur para entregarlo a las autoridades chilenas”, manifestó el jefe policial.

En un comunicado, el Ministerio del Interior (Mininter) detalló que Carpinetto Rodríguez tiene una notificación roja de Interpol y una orden de captura internacional emitida por el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago de Chile.

Los Olivos Chile PNP Policía Nacional Inseguridad ciudadana

