El Poder Judicial dispuso 36 meses de prisión preventiva para Erick Moreno, alias 'El Monstruo', tras su extradición

El Poder Judicial dispuso 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, conocido bajo el alias de 'El Monstruo', en el marco de una investigación por los delitos de secuestro y organización criminal.

Esta medida fue establecida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, según informó la institución a través de su cuenta en X.

Moreno Hernández de 34 años arribó a Lima tras ser extraditado desde Paraguay, país donde fue capturado el pasado 24 de septiembre después de un extenso seguimiento policial.

Detalles de la llegada y el proceso de extradición

El operativo de traslado concluyó con el arribo del procesado a la sede de la Dirección de Aviación Policial en el Callao, a bordo de una aeronave de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El avión realizó paradas técnicas para reabastecimiento en la ciudad boliviana de Cochabamba y en el aeropuerto de Arequipa antes de aterrizar en la capital del país.

Tras su llegada, Moreno Hernández fue conducido a la sede de la Dircote en el Cercado de Lima, donde permanecerá bajo custodia en una carceleta mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

La entrega del detenido se concretó en las instalaciones del grupo aerotáctico de la Fuerza Aérea de Paraguay alrededor de las 7:00 de la mañana, hora peruana, tras haber permanecido recluido en una cárcel de la ciudad de Emboscada.

Durante la presentación del extraditado, quien vestía un traje rojo con la inscripción "detenido", el ministro de Justicia, Walter Martínez, sostuvo que el procesado regresa al país para enfrentar todo el peso de la ley.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, resaltó que este resultado es fruto de un trabajo profesional y articulado entre las autoridades de ambos países.

Un historial criminal de alta peligrosidad

Las autoridades identifican a Moreno Hernández como el principal cabecilla de la organización criminal "Los Injertos del Cono Norte", la cual se dedicaba a ejecutar secuestros, cobros extorsivos, amenazas y diversos actos de violencia.

Entre los crímenes que se le atribuyen directamente figuran el secuestro de la empresaria Jacqueline Salazar Flores en mayo de 2024, el rapto de una menor en el distrito de Comas en diciembre de 2023 y una violenta balacera ocurrida durante un concierto del grupo Agua Marina en octubre de 2025.

El historial delictivo de Moreno se remonta a su juventud en el sector de Belaunde, donde inició con el robo de vehículos y la profanación de tumbas.

Debido a su peligrosidad, el Ministerio del Interior lo incluyó en la lista de los más buscados, ofreciendo una recompensa de un millón de soles por información que permitiera su captura.

Es importante destacar que, en diciembre de 2023, Moreno ya había sido condenado en ausencia a 32 años de prisión por delitos que incluyen secuestro, hurto, homicidio, sicariato y microcomercialización de drogas.

Además, en un proceso paralelo reportado por el Ministerio Público, su pareja Lisseth Ruiz también recibió 36 meses de prisión preventiva por presuntamente integrar la misma red dedicada a la extorsión de empresarios y transportistas.