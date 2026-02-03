Últimas Noticias
Independencia: asesinan a balazos a conductor de taxi colectivo mientras realizaba una carrera en el jirón Educación

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

De acuerdo con testigos, el conductor fue interceptado por dos delincuentes que se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones a través del parabrisas.

Policiales
00:00 · 01:33
Gravemente herido, el taxista fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde se certificó su deceso
Gravemente herido, el taxista fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde se certificó su deceso | Fuente: RPP

Un conductor de taxi colectivo fue asesinado a balazos mientras realizaba una carrera. Este crimen se registró en el jirón Educación, en el distrito limeño de Independencia.

La víctima fue identificada como Shairo Armando Garra Salinas, de 23 años. Según testigos, el conductor brindaba el servicio de colectivo informal desde la avenida Tupac Amaru hasta la zona de Niños Mártires.

Al llegar al jirón Educación fue interceptado por dos delincuentes que se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones a través del parabrisas, impactando los proyectiles directamente contra su cuerpo.

Gravemente herido, el taxista fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde el personal médico sólo pudo confirmar su fallecimiento. En tanto, se conoció que el pasajero que acompañaba al conductor resultó ileso.

No es la primera vez que se registran estos ataques, aseguran vecinos

Hasta el lugar, llegaron efectivos de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal, quienes realizan las diligencias correspondientes para establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

Vecinos de la zona señalaron que no es la primera vez que se registran hechos de esta naturaleza y denunciaron que transportistas informales vienen siendo víctimas de amenazas y extorsiones con exigencias económicas para poder continuar trabajando.

Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Independencia Taxi colectivo Inseguridad ciudadana Policía Nacional

