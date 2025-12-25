La Victoria: capturan a joven con requisitoria por robo de arma de policía fallecido

La Policía Nacional capturó este miércoles a Anthony Francisco Rosales Orozco (22), acusado de haber robado el arma suboficial José Munive Gurmendi (44), un efectivo de la comisaría de Apolo que murió en un enfrentamiento con delincuentes.

Los agentes policiales intervinieron a Rosales Orozco alrededor de las 3:00 p.m. en la intersección de los jirones Católica y Pisagua, en el distrito limeño de La Victoria.

Después de la identificación del intervenido en el sistema de requisitorias de la Policía, se pudo confirmar que era requerido por el delito de sustracción o arrebato de armas de fuego.

Investigaciones

De acuerdo con la información policial, el joven está implicado en el robo del arma del suboficial José Munive Gurmendi, quien perdió la vida el 3 de agosto pasado luego de recibir un disparo en el tórax durante un enfrentamiento armado con delincuentes, en la intersección de los jirones San Pablo y Pisagua.

En ese punto de La Victoria, el suboficial logró abatir a uno de los delincuentes, pero cayó al pavimento por una de las heridas de bala.

De acuerdo con las investigaciones, el joven detenido habría aprovechado ese momento para robar el arma reglamentaria del suboficial.

Anthony Rosales ya fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, a fin de que continúen las diligencias de ley y pueda afrontar el proceso legal.