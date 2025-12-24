Trujillo: policía muere tras presunto disparo de su compañero en cuarto que ambos alquilaban

El suboficial Gerson Benites reportó el incidente y pidió ayuda para su compañero, quien perdió la vida poco después de que llegara una ambulancia del SAMU.

El suboficial de tercera Edinson Castillo Gonzáles falleció este miércoles después de que, presuntamente, su colega y compañero de unidad, Gerson Benites, le disparara en la cabeza.

El trágico incidente tomó lugar en el cuarto que ambos alquilaban en la ciudad de Trujillo, informó la Región Policial La Libertad.

De acuerdo con el reporte al que RPP tuvo acceso, el hecho se produjo dentro de la habitación a la que llegaron tras formar en su unidad policial, a solo dos cuadras del apartamento, ubicado en el distrito La Esperanza.

Suboficial reportó el incidente

Benites reportó el incidente y pidió ayuda médica a la operadora de turno de la Policía. Sin embargo, el suboficial Castillo perdió la vida a la hora que llegó una ambulancia del SAMU para trasladarlo a un establecimiento médico.

A estas horas, se realizan las primeras diligencias en la habitación, que forma parte de una vivienda situada en la intersección de las avenidas Uruguay y Argentina.

El suboficial Gerson Benites permanece detenido y será sometido a una investigación para determinar las causas en las que se produjo el disparo.