Un barbero murió y su ayudante resultó herido en ataque armado en el Rímac

Según información policial, en el atentado, se realizaron al menos siete disparos. El barbero también era dueño de una licorería.

Policiales
El crimen ocurrió en el negocio de la víctima. | Fuente: RPP / Claudia Huamantingo

A pocas horas de la Navidad, un nuevo crimen siembra zozobra en Lima. Esta vez, un barbero murió y su ayudante resultó gravemente herido, en un ataque armado perpetrado dentro del negocio donde ambos trabajaban, ubicado en la calle Hermanos Vargas, en el distrito del Rímac.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a la víctima mortal como Pablo Yumanaqué Yalta. Malherido, el hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia, pero murió en el trayecto.

En tanto, su ayudante -cuya identidad no fue difundida- permanece internado, con pronóstico reservado.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la barbería y comenzaron con las diligencias correspondientes. Los peritos establecieron que en el ataque se realizaron al menos siete disparos.

No obstante, no se ha determinado en qué unidad móvil se desplazaban los sicarios ni la cantidad de pistoleros que actuó en este atentado.

Cabe mencionar que el barbero también era propietario de una licorería, negocios que funcionaban de manera conjunta.

Las investigaciones apuntan a determinar el móvil del crimen, no descartándose que esté vinculado a un presunto caso de extorsión o si tendría una motivación personal.

Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
Rímac Inseguridad ciudadana Policía Nacional

