La Victoria: Policía investiga el asesinato de dos personas en el día de Navidad

La PNP no descarta que el móvil del crimen sea por un ajuste de cuentas. Una de las víctimas se dedicaba a organizar eventos de salsa y timba, y advirtió días atrás que era amenazado.

En el distrito limeño de La Victoria sucedió el asesinato de dos personas en la noche de Navidad, ocurrido en los exteriores del local 'La Caleta de La Victoria', en la avenida García Naranjo.

Según información policial, fueron dos desconocidos quienes cometieron el crimen: uno de ellos vestía un chaleco que llevaba la palabra "Policía".

La PNP no descarta que el móvil del crimen sea por un ajuste de cuentas, ya que una de las víctimas, identificado como Christian García, se dedicaba a organizar eventos de salsa y timba.

Días anteriores al crimen, Christian García había advertido que recibías amenazas y querían extrosionarlo.

Las cámaras de seguridad registraron el crimen en el que uno de los atacantes llegó en una mototcicleta y abrió fuego contra las víctimas, pese a la presencia de niños en el local.