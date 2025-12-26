Independencia: Fiscalía investiga por actos de crueldad animal a hombre que intentó ahorcar a su mascota

De acuerdo con el acta policial, la mascota no falleció en ese momento y se le tuvo que aplicar la eutanasia. | Fuente: Andina

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte abrió investigación preliminar contra Óscar Balarezo Ávalos (66) por la presunta comisión de los delitos de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres.

La medida se tomó tras la difusión de imágenes en las que se observa al imputado intentando ahorcar a su mascota, una bulldog francés llamada ‘Susu’, en un parque del distrito de Independencia.

El fiscal provincial Ronald Eduardo Caballero Benites ordenó la realización inmediata de diversas diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal del investigado.

Según el comunicado oficial del Ministerio Público, se ha dispuesto la toma de declaración de Balarezo Ávalos y de posibles testigos en la comisaría de Tahuantinsuyo.

Asimismo, se solicitó el requerimiento a la veterinaria de la historia clínica y el informe médico del can para verificar el estado de salud alegado; la identificación del médico veterinario que practicó la eutanasia posterior; el acopio de los registros de cámaras de seguridad y videos vecinales; y la exhumación del cuerpo de ‘Susu’ para los exámenes forenses de ley.

Denuncia por maltrato animal

El incidente ocurrió en la cuadra 4 de la avenida Contisuyo, en el distrito limeño de Independencia. Los transeúntes que se encontraban cerca intervinieron al ver que Balarezo ataba al animal a un árbol con la intención de asfixiarlo. Ante los reclamos, el sujeto justificó su accionar asegurando que la perrita, de seis años, padecía de cáncer y estaba sufriendo.

De acuerdo con el acta policial, la mascota no falleció en ese momento, sino que fue trasladada posteriormente a una veterinaria en el distrito de Los Olivos, donde finalmente se le aplicó la eutanasia.

Colectivos animalistas rechazan crueldad animal

El caso ha provocado la indignación de organizaciones defensoras de los animales. Erika Yara, vocera del colectivo Unión de Animalistas, declaró que, según la información que han recibido, el denunciado sería un policía en situación de retiro, dato que piden sea considerado en la investigación. Asimismo, señaló que el tutor principal del animal no sería el acusado, sino su hijo.

"Nada justifica que ella haya sido sometida a ese tipo de maltrato. Si bien en el momento no fue asesinada, la forma como la intentó asesinar fue muy cruel", manifestó.

Los colectivos han convocado a un plantón a las 10:00 a.m. en el lugar de los hechos para exigir una sanción ejemplar.