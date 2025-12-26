Caen 'Los Grinch de la Navidad' luego de robar una camioneta llena de canastas navideñas para fin social

Los delincuentes asaltaron la camioneta en el distrito de Huanchaco, pero afortunadamente fueron detenidos por la Policía poco después.

En Trujillo, una camioneta de color gris, que se encontraba cargada de canastas por navidad para un fin social, fue asaltada por delincuentes cuando su conductor transitaba por el distrito de Huanchaco y fue interceptado.

Según informó la Policía Nacional del Perú, luego de que el hecho fuera denunciado por el afectado, efectivos de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos ubicaron un segundo vehículo.

Este había sido utilizado como apoyo para el robo, deteniendo a un hombre de nacionalidad venezolana y tras un seguimiento posterior se ubicó a otra persona.

Según la Policía, el segundo detenido confesó su participación en el hecho, permitiendo encontrar el vehículo en un hotel, donde hasta el recepcionista terminó intervenido por receptación agravada.

En total, se registraron a cuatro personas detenidas, que para la Policía son denominados como 'Los Grinch de la Navidad'.

Las diligencias se encuentran a cargo de la Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de Trujillo.