Policía detuvo a hombre mientras pintaba mototaxi que fue utilizada en asalto a grifo en Ate Vitarte

Un hombre fue detenido por presuntamente haber participado el último viernes en el asalto a mano armada a un grifo ubicado en Huaycán, distrito de Ate Vitarte, ocurrido a plena luz del día.

El sujeto, de 19 años, fue identificado como Sebastián Ramos Zúñiga y, según la Policía Nacional, fue quien condujo el mototaxi que trasladó a los otros tres ladrones.

Los agentes sorprendieron a Ramos y lo intervinieron cuando pintaba su vehículo para evitar ser reconocido, según la Policía, pues existía una prueba contundente que lo incriminaba: el video del robo grabado por una vecina del sector.

"El asalto a mano armada por parte de cuatro sujetos a bordo de una mototaxi causó conmoción porque fue en plena vía pública. Entraron a la empresa, efectuaron disparos y se apoderaron de una cantidad importante de dinero", manifestó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Imágenes muestran momento exacto del asalto

Precisamente, en las imágenes captadas por la ciudadana, se ve la llegada de los malhechores al establecimiento y el momento en el que los delincuentes bajan del mototaxi, amenazando con sus pistolas a los trabajadores para llevarse el dinero.

Frente a los gritos de ayuda de los vecinos, los delincuentes realizaron disparos al aire hasta huir del lugar.

El detenido ha evitado dar los nombres de sus cómplices ante las autoridades por miedo a represalias, por lo cual aseguró que solo brindará su declaración una vez existan garantías para su vida y la de sus familiares.