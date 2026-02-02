Óscar Arriola desmiente captura de cabecilla de 'Los pulpos' en Chile, pero reconoce probabilidad de que esté en ese país

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, desmintió las versiones que circulaban sobre la detención de Jhonsson Smit Cruz Torres, principal cabecilla de la organización criminal 'Los pulpos'; pero señaló que es probable que el rankeado criminal se encuentre en territorio chileno.

En declaraciones al programa Las cosas como son, de RPP TV, el alto mando policial detalló que mantuvo una comunicación directa con el director de la Policía de Investigaciones de Chile, con quien descartó la captura de Cruz Torres. No obstante, también señaló que la información sigue corroborándose.

Según explicó Arriola, "hay una probabilidad sostenida de que se encuentre en Chile", luego de que se confirmara que el sujeto "estuvo hace unos días en Bolivia", lugar donde fue detenida su esposa, Keisy Salvatierra.

La cónyuge del criminal ya ha sido expulsada administrativamente de Bolivia y se encuentra a disposición de la justicia peruana por su participación activa en secuestros contra empresarios en Trujillo.



El general Arriola enfatizó que este trabajo es parte de una "dinámica en contra de la criminalidad organizada [...] que ha superado las fronteras", la cual requiere un esfuerzo articulado con las fuerzas policiales de Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil.

La búsqueda de Cruz Torres, de 26 años, data desde 2024, cuando se actualizó su fotografía en un cartel de la Policía Nacional con el letrero de 'Se busca' y en el que se le sindicaba de los delitos de homicidio, sicariato, extorsión y secuestro.

El general Óscar Arriola afirma que hay "una probabilidad sostenida" de que líder de 'Los pulpos' esté en Chile | Fuente: RPP

Arriola: "Va a ser capturado"

El general Arriola afirmó que la presión de las autoridades peruanas ha provocado una reacción violenta por parte del líder de 'Los pulpos'. Denunció que el criminal "ha osado también en lanzar amenazas contra los efectivos de la Policía del Perú que iniciaron hace un buen tiempo" su cacería, como represalia por los recientes golpes a su círculo más cercano.

De acuerdo con el jefe de la Policía, informes de inteligencia advierten que la banda criminal planea la "colocación de artefactos explosivos contra los que consideran han brindado información" para la captura de sus integrantes, además de coordinar ataques dentro de los establecimientos penales.

Ante estas intimidaciones, Arriola reafirmó la postura institucional de no retroceder en la lucha contra el crimen organizado.

"Es nuestro compromiso, y la realidad no nos va a ser esquiva. Así será por el bien de todos los peruanos [...]. Donde se encuentre va a ser ubicado y va a ser capturado", manifestó Arriola en referencia a la determinación de capturar a Cruz Torres.

Como se sabe, por Jhonsson Smit Cruz Torres se mantiene vigente una recompensa de 500 000 soles dentro del programa del Ministerio del Interior.