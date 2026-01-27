¿Cómo se logró la captura de Keysi Salvatierra, presunta pareja del cabecilla de 'Los Pulpos'?

Keysi Salvatierra Vigo, quien sería la pareja de Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’, fue detenida en Bolivia y puesta a disposición de las autoridades en Perú.

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, ofreció detalles sobre cómo se dio esta captura, lograda tras un trabajo coordinado entre las fuerzas de inteligencia de Perú, Chile y Bolivia.

En conferencia de prensa, Revoredo detalló que se ubicó a Salvatierra tras recibir datos sobre su paradero, luego de un trabajo "minucioso" en Trujillo, donde se encuentra su familia.

Según la autoridad policial, después de entablar coordinaciones con la Policía de Investigaciones de Chile, se obtuvo "valiosa información" que señalaba que Salvatierra Vigo se había trasladado a La Paz, Bolivia, en donde finalmente fue capturada cuando se encontraba con otras personas.

"Ellas se encontraron en un sitio residencial donde acostumbran estos irrecuperables a gozar de ese dinero mal habido, manchado de sangre, de esos secuestros, de esos marcajes de Trujillo", manifestó.

Pieza clave en organización criminal

Revoredo precisó que Keysi Salvatierra era pieza clave en la administración de la estructura financiera de la organización criminal y cuenta con requerimientos judiciales por los delitos de secuestro, sicariato y otros ilícitos.

Tras ser entregada a las autoridades peruanas en Desaguadero (Puno), la mujer deberá ser trasladada desde el sur del país para su internamiento al penal trujillano El Milagro, mientras duren las investigaciones.

Finalmente, Revoredo se dirigió a Jhonsson Smit Cruz Torres, a quien nuevamente le pidió entregarse a las autoridades.

"Una vez más te decimos, Jhonsson, que te entregues, es mejor que te pongas a derecho, cueste lo que nos cueste te vamos a capturar", expresó.