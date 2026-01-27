Últimas Noticias
¿Cómo se logró la captura de Keysi Salvatierra, presunta pareja del cabecilla de 'Los Pulpos'?

Así se logró la detención de Keysi Salvatierra, presunta pareja del cabecilla de 'Los Pulpos'
En conferencia de prensa, Revoredo detalló que se ubicó a Salvatierra tras recibir datos sobre su paradero luego de un trabajo "minucioso" en Trujillo, donde se encuentra su familia. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, ofreció detalles sobre la detención de Salvatierra Vigo, lograda tras un trabajo coordinado entre las autoridades de Perú, Chile y Bolivia.

Policiales
00:00 · 02:00

Keysi Salvatierra Vigo, quien sería la pareja de Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’, fue detenida en Bolivia y puesta a disposición de las autoridades en Perú.

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, ofreció detalles sobre cómo se dio esta captura, lograda tras un trabajo coordinado entre las fuerzas de inteligencia de Perú, Chile y Bolivia.

En conferencia de prensa, Revoredo detalló que se ubicó a Salvatierra tras recibir datos sobre su paradero, luego de un trabajo "minucioso" en Trujillo, donde se encuentra su familia.

Según la autoridad policial, después de entablar coordinaciones con la Policía de Investigaciones de Chile, se obtuvo "valiosa información" que señalaba que Salvatierra Vigo se había trasladado a La Paz, Bolivia, en donde finalmente fue capturada cuando se encontraba con otras personas.

"Ellas se encontraron en un sitio residencial donde acostumbran estos irrecuperables a gozar de ese dinero mal habido, manchado de sangre, de esos secuestros, de esos marcajes de Trujillo", manifestó.

Pieza clave en organización criminal

Revoredo precisó que Keysi Salvatierra era pieza clave en la administración de la estructura financiera de la organización criminal y cuenta con requerimientos judiciales por los delitos de secuestro, sicariato y otros ilícitos.

Tras ser entregada a las autoridades peruanas en Desaguadero (Puno), la mujer deberá ser trasladada desde el sur del país para su internamiento al penal trujillano El Milagro, mientras duren las investigaciones.

Finalmente, Revoredo se dirigió a Jhonsson Smit Cruz Torres, a quien nuevamente le pidió entregarse a las autoridades.

"Una vez más te decimos, Jhonsson, que te entregues, es mejor que te pongas a derecho, cueste lo que nos cueste te vamos a capturar", expresó.

Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
